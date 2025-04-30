故宮預算遭藍白刪逾2成 故宮院長蕭宗煌坦言：百年院慶、海外展覽面臨考驗

故宮院長蕭宗煌今日出席教文化報進行業務報告並備。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕故宮院長蕭宗煌今（30）日前往立法院教育及文化委員會進行業務報告並備詢。多位民進黨立委關切國立故宮博物院遭藍白兩黨大幅刪減預算一事。故宮院長蕭宗煌在會中坦言，預算遭刪總額達6.4億元，占整體預算逾2成，為歷年未見的高幅度刪減，確實對故宮年度營運與國際交流造成重大影響，百年院慶等活動計畫也面臨考驗，目前正積極尋求社會企業與相關單位協助，以降低衝擊。

民進黨立委陳秀寶針對藍白刪除預算的影響，對故宮院長蕭宗煌質詢與關切。（記者董柏廷攝）

民進黨立委林宜瑾質詢時指出，今年適逢故宮百年院慶，卻遭逢宣傳、媒體與業務費用被刪達60%，水電預算被刪1千多萬元，中國大陸地區旅費亦被削至僅剩3萬元，嚴重壓縮國際展覽與學術交流空間，形同「亂砍預算的惡料玩笑」。蕭宗煌回應，水電費雖可動用留用款彌補，但會影響其他推廣活動預算，已使多場教育推廣活動被迫縮減。他指出，原訂與法國、捷克合作的文物展覽均面臨人力與押運調度問題，國際合作恐受影響，相關單位已極度憂心。

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針對林宜瑾提到的「翠玉白菜」與《清明上河圖》等百件文物預計9月赴捷克展出，但押運、布展與人員費用被迫緊縮，蕭宗煌坦言，國際展覽的品質與時程正面臨挑戰，已尋求外交部與民間資源支持。他強調：「不是沒有影響，而是努力把影響控制下來。」目前國際考察及參與研討會幾乎全面擱置，文化外交交流大受限制。

民進黨立委林宜瑾今日質詢故宮院長蕭宗煌時提到，藍白刪除預算形同「惡意玩笑」。（記者董柏廷攝）

民進黨立委陳秀寶進一步指出，一般事務費遭刪4千多萬元，不僅影響國際交流，也恐傷及展場品質與文物安全。蕭宗煌表示，南北院區部分維護與布展合約已被迫整併與延期處理，為的就是在最低預算條件下確保展覽與文物保護不打折。他強調，過往凍結比例從未超過3%，本次超過20%的刪減實屬罕見，衝擊深遠。

陳秀寶也關切故宮在國際文宣與設計上的合作推展是否受阻。蕭宗煌表示，現正整合觀光署與外交部資源，包括利用歐洲文化藝術專案計畫補強宣傳力道。他指出，為維持預定計畫不落空，故宮將持續尋求外部協助與社會贊助，並呼籲支持預算全面解凍，以確保文化政策與國際形象不致受損。

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