故宮觀光手冊與文創商品受立委關切 蕭宗煌：未來將持續優化與調整

故宮院長蕭宗煌今日赴立院報告業務並備質詢。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕故宮院長蕭宗煌今（30）日前往立法院教育及文化委員會進行業務報告並備詢。民進黨立委吳沛億關注國立故宮博物院日前推出的《故宮好客》觀光手冊內容過於單薄，未能充分連結台北市文化觀光資源。她指出，手冊中推薦北部與南部共10條旅遊綠線，但台北市僅有極少數景點納入，且北院周邊僅列出5個景點，整體14個台北市點位中，僅1處博物館與6間餐廳。

民進黨立委吳沛億關注國立故宮博物院日前推出的《故宮好客》觀光手冊內容稍嫌不足。（記者董柏廷攝）

吳沛億強調，台北市觀傳局目前已規劃超過100條文化小旅行路線，建議故宮應納入更多在地文化節點，並強化與地方政府的整合與合作。對此，故宮院長蕭宗煌表示，《故宮好客》為首次推出的觀光手冊，未來將持續滾動修正與擴充內容。他指出，目前已與台北市觀光傳播局有初步合作，並規劃召集北市觀傳局進一步討論，未來版本也將補充策略聯盟與聯票合作內容，使手冊更具實用性與地方連結。

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同場會議中，民進黨立委陳秀寶則針對故宮文創商品是否落實「MIT」（台灣製造）政策提出質疑。她指出，儘管2022年故宮曾承諾強化MIT比例，但網站上販售的多項紀念品仍標示為「中國製造」，與民眾期待不符。

對此，蕭宗煌回應，目前已新增20多家MIT合作廠商，並透過合約設計調整分潤機制，以鼓勵文創廠商採用台灣製造。他說明，部分商品因合約已簽署無法立即變更產地，但故宮已進行全面盤點，並將設置「MIT專區」與提供購買優惠，未來也會持續與經濟部合作，優先媒合優質台灣在地廠商。

蕭宗煌強調，故宮正視社會對MIT政策的期待，也認為台灣製造的文化商品更能展現國家形象與文物價值，未來將逐年提升比例，回應國人與國際遊客的消費需求。

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