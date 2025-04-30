西葡大停電警示！故宮：備有應變機制 停電時可持續加油供電

故宮院長蕭宗煌今日出席立院報告業務並備詢。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕故宮博物院院長蕭宗煌今（30）日前往立法院教育及文化委員會進行業務報告並備詢。國民黨立委葛如鈞以近日西班牙與葡萄牙發生的大規模停電為例，提醒台灣即將迎來核三廠機組停機，將首次面對無核電的夏季，並詢問故宮是否已建立應變機制，確保文物保存與展場安全不受電力不穩衝擊。

蕭宗煌指出，故宮2023年曾因市府施工挖斷電纜，北院突發停電，當時即啟動緊急應變措施。他說，目前院內設有柴油備援發電機系統，涵蓋展場與庫房空間，一次加油可應急供電22小時，且備有戶外地下油槽，可持續加油，確保供電不中斷。

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國民黨立委葛如鈞以近日西班牙與葡萄牙發生的大規模停電為例，詢問故宮是否建立停電應變機制。（記者董柏廷攝）

對於作業要點未明確納入停電應變程序，葛如鈞表示擔憂，質疑目前多著重電器損壞與人為災害，應補強停電期間文物保存細節與人力配置。蕭宗煌回應，將補充相關作業指引，並持續增強防災應變彈性。

針對庫房安全與門禁管理，蕭表示，目前南北院採分區獨立門禁，使用雙人進出制度與生物識別技術，包括指紋與虹膜掃描，並強調個人門禁卡無法單獨操作進入庫房。未來也希望爭取經費，進一步導入高階智能系統強化管理。

故宮補充表示，院區設有戶外地下油槽，一次加油可緊急供電22小時，並可持續加油維持運轉；每月定期針對發電機系統進行實際運轉測試，以確保停電時可穩定供電，保障文物安全無虞。

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