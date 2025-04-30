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竹東客家文化大禾埕預計年底完工 客委會大手筆金援4.6億

2025/04/30 14:31

斥資5.5億餘元打造的新竹縣竹東客家文化大禾埕，獲客委會大手筆補助約4.6億、占84%，今（30）日上午吉時舉行上樑典禮。（記者廖雪茹攝）斥資5.5億餘元打造的新竹縣竹東客家文化大禾埕，獲客委會大手筆補助約4.6億、占84%，今（30）日上午吉時舉行上樑典禮。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕斥資5.5億餘元打造的新竹縣竹東客家文化大禾埕，獲客委會大手筆補助約4.6億、占84%，主委古秀妃今（30）日出席上樑典禮強調，此案歷任3位主委，是客委會極為重視的重大建設，第3期補助也將如期核撥，期中央與地方政府攜手合作，打造融合旅遊、市集、展演創作、多元學習的公共空間，共同推動浪漫台3線政策，帶動客庄特色旅遊。

斥資5.5億餘元打造的新竹縣竹東客家文化大禾埕，獲客委會大手筆補助約4.6億、占84%，今（30）日上午吉時舉行上樑典禮。（記者廖雪茹攝）斥資5.5億餘元打造的新竹縣竹東客家文化大禾埕，獲客委會大手筆補助約4.6億、占84%，今（30）日上午吉時舉行上樑典禮。（記者廖雪茹攝）

今天上午吉時，新竹縣副縣長陳見賢與古秀妃，率領竹東鎮長郭遠彰、立委林思銘、與多位議員、竹東鎮民代表、里長等民代，一同虔誠祝禱工程順利圓滿完成。

客委會主委古秀妃（左）今出席竹東客家文化大禾埕上樑典禮，與新竹縣副縣長陳見賢（右）期許中央與地方政府攜手合作，打造融合旅遊、市集、展演創作、多元學習的公共空間，帶動客庄特色旅遊。（記者廖雪茹攝）客委會主委古秀妃（左）今出席竹東客家文化大禾埕上樑典禮，與新竹縣副縣長陳見賢（右）期許中央與地方政府攜手合作，打造融合旅遊、市集、展演創作、多元學習的公共空間，帶動客庄特色旅遊。（記者廖雪茹攝）

陳見賢表示，「竹東客家文化大禾埕計畫」為一座大型半戶外展演及文創基地，是縣長楊文科重視的重要施政建設。然而，好事多磨終成事，從客家音樂村到客家文化大禾埕，期間歷經民眾陳情、土地估用等困難，經縣府團隊努力不懈下，終獲客委會「客庄創生環境營造計畫」核定總經費5億5097萬餘元，其中中央補助4億6282萬元，縣府配合款8815萬元興建。

交通旅遊處長陳盈州表示，本計畫以統包方式辦理，由永發營造承攬，綠野國際建築師事務所負責專案管理及監造、設計，為地上4層建築，以環形鋼結構、挑高棚架，形塑客家意象，搭配綠地廣場及植栽牆建構綠色量量體，串連台泥綠園道。目前工程進度約7成，預計今年底完工。

為使館舍得以永續經營，並輔導在地文化文創產業，後續營運管理將由縣府文化局負責，在整體空間使用，結合展演、展售、餐飲、文創、青創基地等多元豐富規劃，期望可成為兼具在地產業文創升級、傳統藝術文化展演」及多元學習創作3大面向的「文化大禾埕」。

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