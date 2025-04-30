帛琉傳統人力舟船跨越太平洋 5/8抵蘭嶼

帛琉人力舟船Alingano Maisu號，正在太平洋航行，航程即將來到後半段，預計5月8日抵達蘭嶼。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕帛琉航海大師Sesario Sewralur率領組成的人力舟船Alingano Maisu號，於20日自帛琉啟航後，11人水手團隊以星象、潮汐與海洋流動等自然知識為指引，航程即將來到後半段，預計5月8日抵達蘭嶼、10日抵台東，縣府及各界正積極籌畫盛大歡迎活動。

縣政府表示，台灣與帛琉皆屬南島語系文化圈，長年來在語言、信仰、工藝與海洋生活上保有豐富共通性。為延續這段跨海文化連結，台灣近年積極於東海岸推動造舟及航海人才培育計畫，已分別在蘭嶼及莿桐部落打造拼板舟與阿美族竹筏，並攜手莿桐部落成立「海洋學習基地」，作為傳承航海知識與技藝的重要據點。

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縣府說明，此次帛琉船隊橫越太平洋，以無動力方式航行至台東，以實際行動串聯南島文化，航行預計花費15至20天，考量航行規畫及氣候，船隊預計在5月8日先航行到蘭嶼，5月10日再抵達莿桐，並將於莿桐舉辦迎接儀式，接受縣府與各界熱烈歡迎，由部落準備富有風味的原民餐點迎賓，並呈現原住民傳統舞蹈演出，透過樂聲與舞步傳遞島嶼最真摯的祝福與歡迎。

帛琉水手團隊也將深入東海岸多個部落，與在地族人進行傳統技藝的實地交流，包括月桃葉編織、檳榔鞘工藝、傳統漁獵分享等，也透過不同飲食與生活方式的體驗，展現文化交流中珍貴的互動經驗，加深彼此的友誼。

縣府強調，未來將持續推動造舟及航海人才培育計畫，攜手族人動手打造專屬於台東的南島舟船，並期待未來由台灣親自航向帛琉，延續這段從造舟到出航的文化循環，持續擴大南島文化圈的交流與連結，實現更深層次的雙向合作。

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