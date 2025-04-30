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舞進歐洲藝術殿堂 竹北高中舞蹈班與法國藝術學院簽署合作備忘錄

2025/04/30 15:15

竹北高中校長陳瑞榮（左2）與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院副校長吳育懷（右2）代表簽署合作備忘錄。 （竹北高中提供）竹北高中校長陳瑞榮（左2）與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院副校長吳育懷（右2）代表簽署合作備忘錄。 （竹北高中提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中舞蹈班今（30）日與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院簽署合作備忘錄，正式開啟跨國藝術教育交流合作的新篇章；該合作期訐透過教育與文化的連結，培育具有國際競爭力的藝術人才，並激盪出新世代表演藝術教育的創新火花。

國立竹北高中舞蹈班今（30）日與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院簽署合作備忘錄，正式開啟跨國藝術教育交流合作的新篇章。 （竹北高中提供）（記者廖雪茹攝）國立竹北高中舞蹈班今（30）日與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院簽署合作備忘錄，正式開啟跨國藝術教育交流合作的新篇章。 （竹北高中提供）（記者廖雪茹攝）

竹北高中表示，該校舞蹈班是竹苗地區唯一的高中藝才資優舞蹈班，1994年設立以來，提供學生完善的舞蹈專業訓練與展演空間，並致力於多元文化的舞蹈教育。校內設有3間專業舞蹈教室與1座實驗劇場，讓學生能扎實學習舞技，同時拓展全球視野，掌握當代舞蹈脈動。

法國巴黎音樂與創新表演藝術學院則位於歐洲藝術重鎮，教學重點結合AI人工智慧、虛實整合及多媒體創作3大科技藝術特色，致力於發展跨界融合的創新藝術課程。

校長陳瑞榮表示，此次合作備忘錄的簽署，標誌著兩校在舞蹈與科技藝術跨域交流、師生互訪、課程協作與國際展演等多層面的深度合作。期待透過國際合作，啟發學生對舞蹈與未來科技結合的更多想像與創造力。

法國巴黎音樂與創新表演藝術學院副校長Antoine Wu（吳育懷）則表示，竹北高中舞蹈班展現了令人印象深刻的教學品質與藝術潛力。期待與具有活力與創新精神的夥伴合作，並共同開發結合舞蹈、科技與創意的新型態課程，讓學生在全球舞台上發光發熱。

在簽署儀式的尾聲，竹北高中舞蹈班高二的學生精心準備了一段精彩絕倫的表演，以巴洛克時期盛行於古代歐洲宮廷的雙人舞蹈《小步舞曲》，展現出高雅與藝術的融合，為簽署儀式畫下了完美的句點。

國立竹北高中舞蹈班今（30）日與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院簽署合作備忘錄，正式開啟跨國藝術教育交流合作的新篇章。 （竹北高中提供）國立竹北高中舞蹈班今（30）日與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院簽署合作備忘錄，正式開啟跨國藝術教育交流合作的新篇章。 （竹北高中提供）

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