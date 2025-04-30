北港工藝坊年度三大活動之一！「生肖聯展」25名工藝家各展其能詮釋靈蛇魅力

25名工藝師「蛇年生肖聯展」，精工呈現靈蛇魅力，展期至5月11日。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕傳統文化中 「蛇」的象徵意義較為陰暗，傳統工藝文創產業發展協會即日起至5月11日，在北港工藝坊集結25位工藝師舉辦「生肖聯展」，盼讓民眾擺脫「蛇年不吉利的印象」，同時也展出雕塑家簡維成創作的「菩提達摩」系列作品，邀請藝術愛好者觀展。

傳統工藝文創產業發展協會負責北港工藝坊經營管理，每年有「巷弄燈會」、「生肖聯展」、「五湖四海宴」三大年度活動，其中生肖聯展從2017年舉辦後，進入第9個年頭，每每辦展超過數千遊客觀展。

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25名工藝師「蛇年生肖聯展」，精工呈現靈蛇魅力，展期至5月11日。（記者李文德攝）

協會總幹事蔡享潤表示，協會集結了超過150位全台工藝師，今年適逢蛇年，不過在傳統文化觀念來說，蛇給人比較陰暗的印象，因此邀集25位工藝師以靈蛇為意象打造作品，盼能夠讓民眾對於蛇的形象有不同的詮釋。

蔡享潤說，25件作品包含木雕、版畫、十字繡、金工、漆線雕等各式工法，展現每位工藝師獨道工法，精采可期，已以不少觀展者驚呼小小展覽空間，竟然讓人駐足超過30分鐘專心看展，即日至5月11日展出。

北港工藝坊更展出簡維成創作的「菩提達摩」系列作品。（記者李文德攝）

工藝坊表示，另外即日至6月1日更有雕塑家簡維成創作的「菩提達摩」系列作品，以捏塑藝術，特別融合石頭、枯木元素與捏塑技法，賦予每一尊達摩雕像生動的臉部表情，更富含深層生命感與藝術價值，歡迎民眾前來觀展。

簡維成創作的「菩提達摩」系列作品，賦予每一尊達摩雕像生動的臉部表情，展期至6月1日。（記者李文德攝）

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