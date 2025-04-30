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2025笠山文學營預告《原鄉人》重映祕辛

2025/04/30 21:29

2025笠山文學營7月5日至7日將在美濃鍾理和紀念館舉辦。（鍾理和文教基金會提供）2025笠山文學營7月5日至7日將在美濃鍾理和紀念館舉辦。（鍾理和文教基金會提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「台灣現代文學之父」鍾理和當年與妻子鍾台妹同姓結婚，遭受傳統價值觀壓迫，2025笠山文學營將討論「情感關係」主題，並重映《原鄉人》數位修復客語配音版。

笠山文學營自1996年開辦至今，是南台灣歷史最悠久的文學營，今年營隊將以鍾理和夫婦同姓結婚遭受傳統價值觀壓迫的真實故事，討論情感關係，也將擴及其他文學作家作品，包含台灣文學獎金典獎年度大獎得主平路，將分析《夢魂之地》中的「Daddy Issues」，新生代作家范容瑛將分享他如何「回家」探詢白恐受難者阿公的故事。

此外，營隊也邀請心理師陳宏儒和榮格分析師Sawa Ciwas，用心理學的角度來檢視作品和文本，反映什麼樣的個人和集體的創傷或內在狀態。

鍾理和文教基金會表示，1980年導演李行將鍾理和顛沛流離的生平及文學作品，改編為電影《原鄉人》，由秦漢、林鳳嬌擔綱男、女主角，2024年在客家公共傳播基金會支持下，國家影視聽中心完成數位修復，並重新恢復《原鄉人》的美濃腔客語配音。

今年笠山文學營將重映《原鄉人》數位修復客語配音版，並邀請客傳會董事長陳邦畛與《原》片客語配音領班宋菁玲進行映後座談，談談客傳會將經典電影重新配音背後的故事及配音眉角。

2025笠山文學營7月5日至7日將在美濃鍾理和紀念館舉辦，更多營隊資訊與最新消息可上鍾理和文教基金會／鍾理和紀念館臉書粉絲專頁查詢。

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