不是演員也能入戲！王奕盛又出招 打造「鏡花水月」京劇幻境庭園

「鏡花水月」策展人、影像設計藝術家王奕盛，打造沉浸式京劇庭園。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心國光劇團主辦的「鏡花水月－國光30戲曲沉浸展」，即日起於「双融域 AMBI SPACE ONE」登場，展期至6月1日。

演員温宇航（左）與陳長燕（右）將在虛實共演場次，重新詮釋《十八羅漢圖》劇中角色。（記者董柏廷攝）

策展人、影像設計藝術家王奕盛受訪時表示，自己完全沉浸於文本與音樂之中，在創作過程中讓情感成為牽引。他說：「國光劇團每一齣戲想談的主題不盡相同，有懷疑、悲傷、淒美，但都是同一種『念想』。我秉持著『京劇在當代』的核心思考，讓不同情緒在影像中貫穿彼此。」

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展覽以５面沉浸式投影與環繞式音場營造出戲劇幻境。（記者董柏廷攝）

王奕盛進一步指出，所謂「當代」，不單是跨界或跨領域的技術展現，而是京劇如何在今日重新定位自身的存在。他直言：「這過程像創作者本身，也像人生。有時懷疑、有時迷茫、有時篤定。這些心理狀態，就是我想透過這次展覽去呈現的部分。」

因此，最終影像成品既精細亦寫意，在繁複與抒情之間翻出一層意象餘韻。他補充：「沉浸的條件不是科技，而是情感。希望觀眾從展覽裡感受到不是科技包裝的劇場，而是真正被戲劇牽動的靈魂。」

內容精選《金鎖記》、《閻羅夢》、《狐仙》、《優伶天子》等劇，透過聲音、唱詞與角色影像交錯，召喚觀眾感知。（記者董柏廷攝）

展覽分為「遊園」、「入魂」、「相遇」、「凝視」四大體驗主題，以五面沉浸式投影與環繞式音場營造出戲劇幻境，循序引導觀眾從與角色邂逅、進入角色內心、映照自身情感。詳詢TixFun網站。

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