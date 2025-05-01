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用文字記錄生活感動！ 屏東文學獎今起徵件

2025/05/01 09:22

屏東文學獎徵件起跑，舉辦三場「文學校園推廣講座」，邀請作家張耀仁分享。（圖由屏東縣政府提供）屏東文學獎徵件起跑，舉辦三場「文學校園推廣講座」，邀請作家張耀仁分享。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕以「字映春光」為主題的2025屏東文學獎，今天（5月1日）起至7月31日徵件，屏東縣府歡迎全國喜愛文學創作的朋友，以文字捕捉生活的光影與情感脈動，展現屏東豐沛的人文樣貌。

屏東文學獎文學校園推廣講座，將邀請作家陳栢青分享。（圖由屏東縣政府提供）屏東文學獎文學校園推廣講座，將邀請作家陳栢青分享。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府指出，今年屏東文學獎徵件類別有兒童文學、散文、新詩、短篇小說、創作獎助，以及為國、高中職生所設立之青春文學獎新詩、小品文等七大類，涵蓋全年齡層的創作族群，總獎金更超過新臺幣130萬元。

屏東文學獎徵件起跑，將舉辦三場文學校園推廣講座， 邀請作家陳凱琳分享。（圖由屏東縣政府提供）屏東文學獎徵件起跑，將舉辦三場文學校園推廣講座， 邀請作家陳凱琳分享。（圖由屏東縣政府提供）

一般文類凡具中華民國國籍或持有居留證者都可參與；創作獎助類則鼓勵出生、設籍、就學或服務於屏東，熱愛書寫創作者都可參加。

屏縣府文化處表示，去年首度設立的「青春文學獎」反應熱烈，於屏東出生、設籍於屏東或是就讀於屏東學校的學生均可參加，今年分為國中組與高中職組，為青少年打造一個純粹且鼓勵創新的文學舞台。同時更邀請專業作家本月（5月）起走入校園，展開三場「文學校園推廣講座」，藉以培養年輕世代對文學閱讀的熱愛與書寫的習慣，也期待文學能在孩子們的生活中落地生根，成為理解自我與世界的重要工具。

文化處說明，徵件期間可透過線上報名，或郵寄紙本稿件投稿，期透由文學獎的平台，挖掘更多潛藏於各地的創作人才，同時也凝聚屏東在地的文化底蘊。歡迎民眾踴躍投稿，以個人獨特的觀點與筆觸，為春天寫下最動人的篇章。詳情請關注屏東縣政府文化處官網及臉書，或至活動官方網站查詢。

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