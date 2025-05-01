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創作新星看過來！首獎55萬元 2025台北美術獎徵件開跑

2025/05/01 12:00

2025台北美術獎」徵件即日起開放線上報名至6月20日。（北美館提供）2025台北美術獎」徵件即日起開放線上報名至6月20日。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「2025台北美術獎」即日起開放線上報名，徵件時間自5月1日上午8時起至6月20日下午5時止，鼓勵具有創新思維與前瞻視野的藝術創作者踴躍挑戰、爭取最高新台幣55萬元首獎與個展機會。

北美館指出，「台北美術獎」為國內極具指標性的視覺藝術競賽，致力推動當代藝術創作的多元發展，年年吸引眾多創作者參賽，也反映出台灣當代藝術生態的脈動。

本屆徵件統一採線上報名，凡具中華民國國籍，或持有中華民國居留證之個人，亦或為成員過半具國籍之團體皆可參加。作品不限媒材與尺寸，須為2023年以後完成的單件或系列創作，並於報名期限內完成所有線上手續。

北美館說明，本屆評審作業分為三階段進行，進入決審之參賽者將於北美館展間實踐創作提案。最終將選出「首獎」1名，頒發新台幣55萬元獎金、獎座、獎狀與專輯，並由北美館邀請舉辦個展；另設「優選獎」至多5名，各頒發獎金新台幣12萬元、獎狀與專輯，及若干名「入選」。展覽暫定於2025年11月29日至2026年3月1日舉行。詳詢北美館官網（https://www.tfam.museum）或報名網站（https://taa.tfam.museum）。

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