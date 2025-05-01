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教育部推台語朗讀文章徵稿 入選稿費1200元

2025/05/01 14:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部舉辦「全國語文競賽之台灣台語朗讀文章」徵稿活動，今（1）日起跑，徵文題材以活潑有趣、貼近現實生活為佳，入選文章將給予稿酬1200元，歡迎各界人士踴躍投稿。

教育部終身教育司科長黃鈺維說明，台語朗讀文章徵稿活動，除了豐富符合競賽所需文章，也藉此鼓勵各界接觸並多使用台灣台語言文字來創作，發揚台灣台語文的多樣性及優美內涵。

黃鈺維表示，投稿者先依文章內容，自行評估為適合學生朗讀或成人朗讀，並於文章首行及檔名註明為「適合學生朗讀」或「適合成人朗讀」，文章字數以700至750字為限（含標點符號），為有利於參加全國語文競賽的參賽者，查詢辭典和聆聽詞目發音，內容用字請以教育部「台灣台語常用詞辭典」的漢字為準，部分情形得以「台灣台語羅馬字拼音方案」書寫，邀學者專家審稿評選。

徵稿活動至6月30日止，相關資訊及簡章可參閱活動網站（https://sites.google.com/view/koksailongthok），如有疑問，可於週一至週五上午8時30分至中午12時，下午1時30分至下午5時30分，電洽國立台中教育大學，電話：（04）2218-3815；服務信箱：koksailongthok@gmail.com。

教育部推台語朗讀文章徵稿活動，入選一則稿費1200元。（擷取自活動官網）教育部推台語朗讀文章徵稿活動，入選一則稿費1200元。（擷取自活動官網）

記者設定以「母親節」為主題，並要求參考教育部「台灣台語常用詞辭典」用詞規範，以ChatGPT撰寫以下台灣台語短文：

母親節 ê 感謝！

母親節是一个特別 ê 日子，咱心肝內 ê 感謝，攏 hō͘ 阿母知影（我們內心的感謝，都要讓媽媽知道）。阿母平常時攏是內 ê 大頭家（媽媽平時是家裡的大主管），替咱煮飯、洗衫、照顧全家人。

今年 ê 母親節，我欲準備一個小小 ê 禮物，kah 一張我親手寫 ê 感謝卡（和一張我親手寫的感謝卡），講出我心內 ê 感覺：「阿母，感謝妳一直為阮付出，阮愛妳。」希望天下 ê 阿母攏會健康快樂，日日攏過親像過年。

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