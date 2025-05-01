新北市美術館開館活動 5/3、4邀請張清芳、蕭煌奇開唱

位在新北市鶯歌區的新北市美術館開館現正辦理慶祝開館系列活動。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市鶯歌區的新北市美術館開館，現正辦理慶祝開館系列活動，市府文化局指出，5月3、4日邀請歌手張清芳攜新北市交響樂團，及歌手蕭煌奇與龍潭愛樂管弦樂團接力獻唱，搭配美術館戶外園區的市集、建築光雕展演及館內展覽等藝文活動。

文化局表示，除音樂演出，戶外園區周末從下午3點到晚間8點30分辦理市集，建築光雕展演則以三大單元驚豔全場，包含光雕大秀「共生的呼吸」、品牌動畫〈新北市美術館——全民的美術館〉以及建築美學式「流動的畫布：色彩詩篇」，將新北市美術館建築立面，化為色彩與光影交織的畫布，最佳觀賞點位於美術館戶外園區的南高地，可全景欣賞光雕展演。

請繼續往下閱讀...

文化局說，美術館內四大開館展覽同步展出，週末還有策展人導覽，帶領觀眾深入了解展覽背後的脈絡與策展思維；開館系列活動自4月26日至6月1日每週末登場，活動皆為免費參加。

文化局補充，美術館周邊停車空間有限，建議多利用大眾交通工具前往，火車可搭乘台鐵至鶯歌站，由文化路出口步行約6分鐘；公車可搭乘731、981、917、939副線至「新北市美術館站」，或搭乘702、851至「鶯歌火車站」步行前往。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法