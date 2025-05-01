重現百年花宅風采 澎湖縣政府文化局跨海舉行交流會

望安花宅古厝，是澎湖保留較為完整的傳統聚落群。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局今（1）日，跨海在台北松山文創園區多功能展演廳辦理本年度「重要聚落建築群望安花宅歷史生活展示計畫」——「重現百年花宅記者會暨產學交流會」啟動儀式，邀集文化部、媒體、學校、旅外民眾及產業代表齊聚一堂，展示花宅建築群修復成果及宣傳花宅系列活動。

澎湖花宅重要聚落展示發表會，跨海前往台北舉行啟動儀式。（澎湖縣政府文化局提供）

望安花宅登錄為「重要聚落」後，澎湖縣政府文化局積極向文化部文化資產局申請修繕經費，目前已完成修復25戶，完成規畫設計18戶，修復後陸續活化再利用，故自2024年起辦理「重要聚落建築群望安花宅歷史生活展示計畫」，以策展場布及藝文等活動，行銷花宅之美，此次啟動儀式於台北辦理，期待能走出澎湖，擴展行銷效益，深拓花宅意象。

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啟動儀式介紹今年展示主題及年度系列活動，透過交流會探討花宅未來發展，並播放由馬修連恩製作的戀戀花宅音樂，帶大家重回花宅幽靜的古厝風華。而曾任澎湖文化局長、代理鄉長的現任澎湖縣政府參議洪棟霖，成為主持啟動儀式的最佳人選。

花宅聚落是澎湖地區保存較完整的澎湖傳統聚落之一。先民300多年前移民到此，原名花宅，台灣光復後，以地理位置在望安鄉本島4個村落的中央，而更名為「中社」村。由於在地人口外流，古厝日見頹圮，花宅民眾2005年成立「台灣花宅聚落古厝保存協會」，以喚起政府的重視。之後經澎湖縣政府公告為「望安花宅聚落」並進一步向文建會登錄為「重要聚落」。

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