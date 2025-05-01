讓古蹟發光 竹東蕭如松園區藝術節系列活動今起跑（影音）

畫展、音樂、以及食農藝術教育體驗，是近年蕭如松藝術園區舉辦各類活動活化歷史建築的精髓。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣蕭如松藝術園區藝術節今年規畫系列跟藝術和生活相關的活動，有：如松講堂、食農藝術教育、音樂演奏以及台日水彩畫聯展等，今天由縣府祕書長李安妤、竹東鎮長郭遠彰跟多名在地縣議員們共同啟動，讓新竹縣的古蹟、歷史建築透過各種不同的沉浸式體驗，吸引遊客從中認識在地歷史。

蕭如松藝術園區近來透過藝術節方式，用各類跟藝術相關的活動，讓這個歷史建築重新融入大眾生活。（記者黃美珠攝）

郭遠彰說，竹東鎮要偉大要就要靠藝術跟生活對話，而做為歷史建築的蕭如松藝術園區，就是讓竹東偉大的基地。因為竹東的文化步道從竹東火車站開始，經林業展示館、鎮公所、客家市集，轉彎就到了蕭如松藝術園區，接著可以延伸走訪長春醫院、曉江亭，這就是竹東的藝術廊道、文化絲路所在。

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新竹縣竹東鎮長郭遠彰說，做為歷史建築的蕭如松藝術園區，就是讓竹東偉大的基地。（記者黃美珠攝）

李安妤說，蕭如松藝術園區的經營很用心結合在地力量，園區雖不大卻內涵豐富。縣府希望推動古蹟、歷建的營運更見績效，特別透過各式各樣的活動吸引各地遊客來體驗，從中了解古蹟、歷建所代表的歷史價值和意義，這是一種沉浸式置入、提升新竹縣在地風貌的策略。

新竹縣政府祕書長李安妤說，縣府支持古蹟、歷史建築透過活化的營運技巧，讓來客從各種活動中重新了解、看見古蹟歷建所代表的歷史意義和價值。（記者黃美珠攝）

台灣水彩畫協會理事古雅仁在今年的蕭如松園區藝術節系列活動中，將在10月壓軸，跟2名本水彩畫家中村勝人、末廣章一起在園區內舉辦聯展。

古雅仁說，他是因近年有機會參加東京都美術館的交流展出，而跟日本藝術家結緣，對方表達想來台灣展覽，才促成了這次聯展。其中末廣章身為全日本美術協會的理事，因為這個組織分布在日本各州且成立至少有60年，相當具有代表性，所以他也期待，經由這次的聯展合作成功後，未來台灣的藝術家也能有機會轉戰日本展出。

蕭如松藝術園區總監呂湘媚說，其實整個系列活動從4月份就已經啟動，主要進行食農藝術教育，也舉辦了多場仿日本的春日祭，提供做芒果青，畫狐狸臉譜等體驗。7月和9月還將各有1場「玫荔盛夏」、「柚見到你」。

畫展、音樂、以及食農藝術教育體驗，是近年蕭如松藝術園區舉辦各類活動活化歷史建築的精髓。（記者黃美珠攝）

至於如松講堂，週六（3日）會有畫家洪東標以「海上看台灣」為題分享他的創作技巧，6月安排姚植傑「當感性的美學遇上理性的數學」， 7月有余思瀅的「走畫用彩筆紀錄生活」、 8月是溫佳寧「紙上人物」：解鎖紙平板創作、 9月則是綦宗涵「不透明與透明風景詩意」，隨後10月份配合台日聯展安排「古雅仁水彩花卉的優雅瞬間」。

而迎接母親節，5月11日下午將有一場音樂會，將有竹東國小舞蹈團、中山國小弦樂團表演、清大EMBA華盛頓團薩克斯風演奏以及知音二重唱演出。

新竹縣蕭如松藝術園區藝術節系列活動，今天由縣府祕書長李安妤（中）等人一起宣告起跑。（記者黃美珠攝）

畫展、音樂、以及食農藝術教育體驗，是近年蕭如松藝術園區舉辦各類活動活化歷史建築的精髓。（記者黃美珠攝）

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