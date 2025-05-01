限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
苗栗縣立國樂團3場次親子音樂會 母親節前夕登場（影音）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣立國樂團今年度將於5月至9月，安排3場次音樂會，前兩場次採購票入場，第三場次〈風神寶寶之火焰山〉，採索票入場；苗栗縣長鍾東錦今（1）日鼓勵鄉親多購買入場，給音樂家、舞蹈者及所有從事文化藝術工作者認同及肯定。
苗縣府文觀局長林彥甫指出，首場音樂會〈動物狂歡節〉將於5月10日晚上7點30分於苗縣府文觀局中正堂演藝廳演出，以法國作曲家聖桑《動物狂歡節》為主題，結合惠風舞蹈工作室及演員陳治廷ヽ梁瑀芠精采演繹，統一票價為100元，
請繼續往下閱讀...
第二場〈聲之賦〉將於7月6日下午2點30分於苗北藝文中心演藝廳演出，邀請著名笛子演奏家吳宗憲及中阮演奏家卓司雅，一同呈現極具魅力的中國傳統音樂。票價分為200、100元，前二場購票請上OPENTIX售票系統。
第三場音樂會〈風神寶寶之火焰山〉將於9月27日晚上7點30分在國立苑裡高中禮堂演出，由風神寶寶兒童劇團與新樂舞舞團攜手，演出融入音樂ヽ舞蹈和故事情節，讓觀眾在歡樂中體驗音樂的魅力，並為孩子帶來寓教於樂的火焰冒險故事，採索票入場，每人限索票4張。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應