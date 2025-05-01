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苗栗縣立國樂團3場次親子音樂會 母親節前夕登場（影音）

2025/05/01 15:17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣立國樂團今年度將於5月至9月，安排3場次音樂會，前兩場次採購票入場，第三場次〈風神寶寶之火焰山〉，採索票入場；苗栗縣長鍾東錦今（1）日鼓勵鄉親多購買入場，給音樂家、舞蹈者及所有從事文化藝術工作者認同及肯定。

苗縣府文觀局長林彥甫指出，首場音樂會動物狂歡節將於5月10日晚上7點30分於苗縣府文觀局中正堂演藝廳演出，以法國作曲家聖桑《動物狂歡節》為主題，結合惠風舞蹈工作室及演員陳治廷ヽ梁瑀芠精采演繹，統一票價為100元，

第二場聲之賦將於7月6日下午2點30分於苗北藝文中心演藝廳演出，邀請著名笛子演奏家吳宗憲及中阮演奏家卓司雅，一同呈現極具魅力的中國傳統音樂。票價分為200、100元，前二場購票請上OPENTIX售票系統。

第三場音樂會風神寶寶之火焰山將於9月27日晚上7點30分在國立苑裡高中禮堂演出，由風神寶寶兒童劇團與新樂舞舞團攜手，演出融入音樂ヽ舞蹈和故事情節，讓觀眾在歡樂中體驗音樂的魅力，並為孩子帶來寓教於樂的火焰冒險故事，採索票入場，每人限索票4張。

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