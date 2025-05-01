全國學生舞蹈比賽特優團隊聯合展演今登場 逾400名師生參與

全國學生舞蹈比賽特優團隊聯合展演今登場，圖為彰化縣立鹿東國小〈旅行者〉舞作。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕全國學生舞蹈比賽特優團隊聯合展演今（1）日在台中國家歌劇院登場，7月1日也將在衛武營國家藝術文化中心歌劇院表演，榮獲最佳編舞及特優獎項的23所學校、逾400名師生參與，展現具潛力與創意的舞蹈作品，讓更多民眾感受舞蹈藝術的魅力與活力。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，教育部每年委請國立台灣師範大學辦理全國學生舞蹈比賽，鼓勵學生以舞蹈為媒介，發揮創意與團隊合作精神；為推廣「全國學生舞蹈比賽」成果，並配合5月5日台灣舞蹈節推廣舞蹈藝術，特舉辦2場展演。

請繼續往下閱讀...

在現代舞的展演作品中，台中市立光明國中帶來〈Roar〉作品，靈感來自獅子的吼聲，編舞者讓舞者展現如獅獸般的動作，創造出獨特的身體語彙，透過爬行、碎步、踩踏和攀爬等非人類動作，營造出帶有異國神祕與寒意的氛圍，令人印象深刻。而彰化縣立鹿東國小〈旅行者〉舞作，則以7個皮箱和各種代表季節的符號，描繪旅人沿途經歷的變化與情緒轉折。編舞風格輕快活潑、充滿趣味，呈現一段充滿奇幻感的旅行故事。

民俗舞的展演作品中，台中市立篤行國小〈闇夜馳風迅雷行〉作品，編舞者用行雲流水的隊形編排，搭配緊湊的行進節奏，建構出「夜襲肅殺」之緊張氛圍，武場動作設計氣勢非凡，訓練有素的身姿，搭配如鋼之意志，勢如破竹之態，展現勢在必行之決心，精誠所至，金石為開，闇夜行、迅雷鳴，馳風而行步步為營；台中市立中山國中〈奔霄〉作品，舞者裝著一襲全黑裝束，奔、馳、騰、躍於草原之上，透過傳統舞蹈的身體律動，漸次疊加，作品後段筷子舞的加成，如同馬蹄馳騁、風吹草低，在舞動中交織出一幅聲與舞的壯麗圖景。

此外，在古典舞的展演作品中，台中市立文華高中〈綴如意〉作品別具特色，編舞者不倚賴華麗的特技或浮誇的動態表現，而是以簡潔有力的國劇武功動作為基礎，結合身體延展與舞蹈語彙的發展，展現出內斂卻富張力的古典美感；在兒童舞蹈的展演部分，高雄市立福山國小〈織夢趣〉作品則充滿童趣與創意，運用綢吊、斜坡與支架，突破傳統平面舞台的限制，呈現出蜘蛛生活環境的多元視角，舞作在富有幻想氛圍的同時，也展現出豐富又有趣的動作設計。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法