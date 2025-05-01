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青春設計節開展 上千件作品駁二展出

2025/05/01 15:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣設計科系學生的畢業前盛事「青春設計節」，即日起至4日於駁二藝術特區登場，今年共吸引55校103系共襄盛舉，逾1200件作品投件創意設計競賽，為青年設計師們提供更多舞台機會，期待他們勇於嘗試更多可能。

台灣設計科系學生的畢業前盛事「青春設計節」，即日起至4日於駁二藝術特區登場。（記者黃佳琳攝）台灣設計科系學生的畢業前盛事「青春設計節」，即日起至4日於駁二藝術特區登場。（記者黃佳琳攝）

高市文化局指出，青春設計節規畫一系列的精采活動，不只可以看設計展、聽講座、逛市集，還可以找工作，除了大勇、蓬萊倉庫的校系展區外，也在B6倉庫設置「獨立展區」，突破畢展框架，以小單位模式展出來自不同校系、年級的優秀作品。

今年特別規國際主題展區「10×10｜超越10觀點的百種視野」，展覽透過10位國內外線上設計師、4類設計領域，精選國內外近年最具影響力的得獎作品，匯聚10位評審觀點，為設計新銳開啟前所未有的啟發與對話。

此外，為協助學子畢業後順利銜接職場，今年青春設計節首次與青年局合作，2日下午於駁二8號倉庫Pinway辦理「新媒體×設計高雄青年人才就業媒合會」，集結20家知名企業、超過100個職缺，包含設計、新媒體、行銷企等熱門工作機會，求職者可以帶著履歷與多間企業現場面試，提升求職效率。

台灣設計科系學生的畢業前盛事「青春設計節」，即日起至4日於駁二藝術特區登場。（記者黃佳琳攝）台灣設計科系學生的畢業前盛事「青春設計節」，即日起至4日於駁二藝術特區登場。（記者黃佳琳攝）

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