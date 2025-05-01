自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

高中生熱愛攝影拍遍全台 永慶高中首次為學生辦攝影展

2025/05/01 15:48

游子淵拍攝糖勝利號鐵照片，曾登上本報頭版。（台南市文化局提供）游子淵拍攝糖勝利號鐵照片，曾登上本報頭版。（台南市文化局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立永慶高中高三學生游子淵學習攝影6年，用相機觀景窗拍下一張張風景、人文作品，曾獲得全國學生攝影比賽銅獎等獎項；永慶高中舉辦「觀景窗下的心視界——游子淵攝影個展」今天開幕，是創校首次為學生舉辦攝影展，40餘幅作品有美景、民俗及生態，前來觀賞的來賓讚歎「呈現台灣之美」。

永慶高中學生游子淵介紹他的作品。（記者林宜樟攝）永慶高中學生游子淵介紹他的作品。（記者林宜樟攝）

游子淵曾獲全國學生攝影比賽銅獎、全國青年手機攝影比賽優選、「瞎趴ㄟ阿公阿嬤」徵件第一名，他拍下糖鐵五分車「勝利號」行駛至台南市新營市區時的照片，曾登上本報頭版及「S-Life新生活藝文誌」封面；攝影展展出得獎作品，以及如玉山、煙火、東石水中老屋、梨園寮銀河鐵道、太魯閣銀河、二寮日出、家將坐炮、鳥類等影像。

全國學生攝影比賽銅獎作品。（記者林宜樟攝）全國學生攝影比賽銅獎作品。（記者林宜樟攝）

游子淵（右3）為外公（左4）拍下的影像，獲得「瞎趴ㄟ阿公阿嬤」徵件第一名。（記者林宜樟攝）游子淵（右3）為外公（左4）拍下的影像，獲得「瞎趴ㄟ阿公阿嬤」徵件第一名。（記者林宜樟攝）

游子淵說，小學六年級時曾去觀賞南瀛國際民俗藝術節，看見當時的國小校長魏稚恩拿著長焦鏡頭紀錄表演者的精彩瞬間，校長看他好奇，讓他試拍，因而走進觀景窗的「視界」；他感謝師長、攝影前輩的指導，感謝爸媽帶著他「東征西討」，卡位拍煙火、拍鳥等整天，如果不是爸媽，他沒有機會用鏡頭分享世界的美。

游子淵的飛羽作品。（記者林宜樟攝）游子淵的飛羽作品。（記者林宜樟攝）

游子淵的父親說，和妻子帶著兒子走遍城市鄉間，上山下海，為拍景色整夜沒睡，為拍鳥類忍受酷暑，一起經歷過，才瞭解攝影過程的辛苦；拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，游子淵對世界的事物有敏銳的觀察力，作品充滿人文關懷。

走遍台灣各地拍攝的煙火美景。（記者林宜樟攝）走遍台灣各地拍攝的煙火美景。（記者林宜樟攝）

嘉義縣議員詹琬蓁議員、江佩曄議員、賴瓊如、蔡易餘立法委員服務處助理廖利凌、救國團嘉義團委會總幹事葉淑貞、現為台南市東山國小校長魏稚恩、拍鳥俱樂部社長黃蜀婷、S-Life新生活藝文誌主編陳文彥、攝影師黃威雄醫師、黃一盛、林永彬及游子淵的親友今天一同觀展。

各界參與游子淵的攝影展開幕。（記者林宜樟攝）各界參與游子淵的攝影展開幕。（記者林宜樟攝）

永慶高中校長郭春松說，學校為有才藝的學生架設平台，展現才華，本次是創校首次為學生辦理攝影個展，希望能讓更多人見證游子淵累積的成果，作品在學校社區共讀站展出至5月30日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應