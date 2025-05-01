高中生熱愛攝影拍遍全台 永慶高中首次為學生辦攝影展

游子淵拍攝糖勝利號鐵照片，曾登上本報頭版。（台南市文化局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立永慶高中高三學生游子淵學習攝影6年，用相機觀景窗拍下一張張風景、人文作品，曾獲得全國學生攝影比賽銅獎等獎項；永慶高中舉辦「觀景窗下的心視界——游子淵攝影個展」今天開幕，是創校首次為學生舉辦攝影展，40餘幅作品有美景、民俗及生態，前來觀賞的來賓讚歎「呈現台灣之美」。

永慶高中學生游子淵介紹他的作品。（記者林宜樟攝）

游子淵曾獲全國學生攝影比賽銅獎、全國青年手機攝影比賽優選、「瞎趴ㄟ阿公阿嬤」徵件第一名，他拍下糖鐵五分車「勝利號」行駛至台南市新營市區時的照片，曾登上本報頭版及「S-Life新生活藝文誌」封面；攝影展展出得獎作品，以及如玉山、煙火、東石水中老屋、梨園寮銀河鐵道、太魯閣銀河、二寮日出、家將坐炮、鳥類等影像。

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全國學生攝影比賽銅獎作品。（記者林宜樟攝）

游子淵（右3）為外公（左4）拍下的影像，獲得「瞎趴ㄟ阿公阿嬤」徵件第一名。（記者林宜樟攝）

游子淵說，小學六年級時曾去觀賞南瀛國際民俗藝術節，看見當時的國小校長魏稚恩拿著長焦鏡頭紀錄表演者的精彩瞬間，校長看他好奇，讓他試拍，因而走進觀景窗的「視界」；他感謝師長、攝影前輩的指導，感謝爸媽帶著他「東征西討」，卡位拍煙火、拍鳥等整天，如果不是爸媽，他沒有機會用鏡頭分享世界的美。

游子淵的飛羽作品。（記者林宜樟攝）

游子淵的父親說，和妻子帶著兒子走遍城市鄉間，上山下海，為拍景色整夜沒睡，為拍鳥類忍受酷暑，一起經歷過，才瞭解攝影過程的辛苦；拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，游子淵對世界的事物有敏銳的觀察力，作品充滿人文關懷。

走遍台灣各地拍攝的煙火美景。（記者林宜樟攝）

嘉義縣議員詹琬蓁議員、江佩曄議員、賴瓊如、蔡易餘立法委員服務處助理廖利凌、救國團嘉義團委會總幹事葉淑貞、現為台南市東山國小校長魏稚恩、拍鳥俱樂部社長黃蜀婷、S-Life新生活藝文誌主編陳文彥、攝影師黃威雄醫師、黃一盛、林永彬及游子淵的親友今天一同觀展。

各界參與游子淵的攝影展開幕。（記者林宜樟攝）

永慶高中校長郭春松說，學校為有才藝的學生架設平台，展現才華，本次是創校首次為學生辦理攝影個展，希望能讓更多人見證游子淵累積的成果，作品在學校社區共讀站展出至5月30日。

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