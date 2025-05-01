嘉義愛舞赴日本參賽 14歲吳彬愷京都府知事盃奪冠

吳彬愷（左3）在京都府知事盃舞蹈比賽奪得奪得世界公開組18歲以下世界冠軍。（翁仲德提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由舞蹈老師翁仲德創立培訓的「嘉義愛舞」拉丁舞團，選手多次在國際比賽得獎，4月底到日本參加京都府知事盃舞蹈比賽，14歲選手吳彬愷奪得世界公開組18歲以下世界冠軍，擊敗第二、三名的中國選手，為台灣爭光。

翁仲德（右1）感謝許多善心人士贊助選手出國訓練及比賽費用。（翁仲德提供）

翁仲德培訓的嘉義愛舞長期培訓兒童、年輕選手，曾在「中華民國舞蹈運動總會積分聯賽」獲得14歲組以下拉丁隊形舞全國冠軍，曾在全民運舞蹈運動項目為嘉義縣奪得5金1銀，獎牌數量14面金牌、1面銀牌，創下嘉義縣單項委員會紀錄，去年到馬來西亞參加「檳城國際慈善舞蹈錦標賽」，拿下11金、9銀與11銅。

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翁仲德說，近年來帶著嘉義縣優秀的選手行走各個國家，移地訓練、參賽，感謝許多善心人士贊助選手出國費用，很感謝本次移地訓練、參賽贊助人林西昌、蔡慧美及蔡佳靜，用行動支持下一代的教育，讓教育賦予生命力。

今年日本京都府知事盃有世界各國選手參賽，除吳彬愷勇奪世界公開組18歲以下世界冠軍，陳語彤世界公開組15歲以下季軍，張晏慈第5名，蔡維祐世界公開組12歲以下亞軍，戴均翰及戴均恩兄妹檔在雙人組12歲以下獲得亞軍。

翁仲德說，移地訓練、參賽工程浩大，期許嘉義縣的孩童因為專長、才藝看見世界，讓世界看見台灣，成為最好的國民外交，也感謝嘉義縣體育會理事長翁聰賢長期支持，讓嘉義縣運動蓬勃發展。

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