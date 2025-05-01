居然不是玩偶！加藤泉木雕刻出原始慾望與靈魂圖騰 「話題之作」富藝斯預展登場

加藤泉〈無題〉。木材、塑膠模型、軟乙烯、石、 線、壓克力、不銹鋼，160 x 62 x 66 公分。2022。（富藝斯提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕富藝斯（PHILLIPS）2025年香港春季拍賣預展將於5月3日至4日於BELLAVITA寶麗廣塲B1藝文空間登場，展出近百件國際級藝術與鐘錶拍品，涵蓋當代藝術名家與亞洲創作亮點。其中最吸睛的焦點之一，為日本藝術家加藤泉的擬人木雕《無題》，作品以近乎真人的比例與圖騰堆疊形式，重新召喚觀看者的情感感知與靈性想像。

該雕塑保留木材天然肌理與清香氣味，面部則施以藍綠色調彩繪，搭配褐金脈絡線條與盤腿坐姿，形成一種原始神祕感。雕像周圍則環繞多個樹脂製成的微型生物與人偶玩具，彷彿進入一場部落儀式或童年幻夢。評論認為，這種「觀看即詮釋」的創作方式，是加藤泉標誌性的藝術語彙，亦呼應他持續關注靈性與潛意識的創作命題。

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草間彌生〈赤色花瓣〉壓克力、畫布，53 x 45 公分。1986。（富藝斯提供）

除了加藤泉之外，亦同步展出草間彌生經典的紅黑花卉系列〈赤色花瓣〉，以迷幻構圖與重複母題象徵生命循環，引領觀眾穿梭於個人情感與宇宙節律之間。此外，美國藝術家喬治・康多（George Condo）作品〈F藍調》也在展出名單內，該作誕生於疫情期間，延續其「藍調繪畫」系列風格，以音樂節奏建構人物肖像，既混沌也具戲劇張力。

其他參展藝術家還包括亞洲現代經典如吳冠中、趙無極與李真，及新銳代表赫南・巴斯（Hernan Bas），整體呈現東西交融、多元媒材共構的藝術景觀。展覽資訊與完整拍品詳詢富藝斯官網。

吳冠中〈春秋〉油彩、畫板，50 x 60 公分。1994。（富藝斯提供）

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