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全國文友看過來 台南文學獎、葉石濤短篇小說文學獎徵件

2025/05/01 17:30

「台南文學獎」徵件活動亦規劃「風雨書塾大師講座」。（南市文化局提供）「台南文學獎」徵件活動亦規劃「風雨書塾大師講座」。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「第15屆台南文學獎」、「第5屆葉石濤短篇小說文學獎」即日起徵件至7月31日，兩獎項推動在地文學創作，鼓勵不同世代的創作者以文字述說土地的故事，書寫屬於台灣的時代記憶，總獎金合計210萬元。

南市文化局局長黃雅玲表示，台南文學獎歷經多年耕耘，已成為南台灣最具代表性的文學獎項之一。今年以「當風吹過南城」為主題，象徵風如細線般牽引著人與土地的情感交織，期盼透過書寫喚起城市的記憶與情感脈動。

「南風行旅」走讀活動，帶領民眾探索台南歷史與文化。（南市文化局提供）「南風行旅」走讀活動，帶領民眾探索台南歷史與文化。（南市文化局提供）

本屆台南文學獎徵文文類包含台語/華語短篇小說、臺語/華語現代詩、華語散文、劇本、古典詩、青少年散文、「風起．台南」小品文等9大文類，總獎金180萬元，同時也規劃多場文學講座與走讀活動，讓文學融入生活與城市的日常，引領民眾透過實地踏查與閱讀，引發創作靈感。

此外，今年邁入第5的葉石濤短篇小說文學獎亦同步展開徵件，傳承重要作家葉石濤先生的人道精神，鼓勵小說家持續挖掘社會百態、融入創作。與以往不同的是，本屆徵文限去（2024）年6月1日至今年5月31日，已公開發表之2萬字以內短篇小說參與投稿，首獎獎金高達30萬元，徵件方式採紙本或線上投稿雙軌並行，不限定題材、不限年齡。

文化局表示，徵件活動亦規劃「風雨書塾大師講座」，邀請陳栢青、鄭順聰、温若喬、吳曉樂、陳繁齊等作家，探討文學如何成為記錄、重塑的力量。「南風行旅」走讀活動，則由鄭琬融、謝宜安、陳秀俐、楊翠、楊中平等文化界人士，帶領探索台南歷史與文化，以及文學家們曾在台南留下的經典作品，報名詳情可上「台南文學季」facebook粉專查詢。

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