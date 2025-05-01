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藝文 > 藝起享享 > 看表演

是「看演出」還是「在演出」？ 狠劇場玩VR魔法讓觀眾自由遊戲

2025/05/01 23:06

透過身體束縛與腦內暢想的極致反差，叩問自由真諦 。（©台中國家歌劇院，攝影：林峻永）透過身體束縛與腦內暢想的極致反差，叩問自由真諦 。（©台中國家歌劇院，攝影：林峻永）

〔記者凌美雪／台北報導〕觀眾戴上VR頭顯看表演，已不是新鮮事，一般會被稱為VR沉浸式體驗，但當此過程加上更多科技特效的運用，讓觀眾在舞台上隨著VR沉浸式體驗手舞足蹈時，是否也能變成另一種極具視覺效果的演出？狠劇場把經典作品《放開你的頭腦》全新升級成《自由遊戲—XR身體音樂計畫》，藉此挑戰更多重維度的觀演經驗。

VR手把化作一支自由揮灑的畫筆，筆觸輕盈地在空間中漂浮，轉化成各式色彩線條。（ 台中國家歌劇院提供）VR手把化作一支自由揮灑的畫筆，筆觸輕盈地在空間中漂浮，轉化成各式色彩線條。（ 台中國家歌劇院提供）

狠劇場《放開你的頭腦》讓觀眾戴上VR頭顯進入虛擬世界，透過舞者的指引與操控搖擺頭部，搖身一變成為表演者，整齊劃一的動作，呈現出另類的美感。而在嶄新的篇章中，部分觀眾配戴VR頭顯，另一群參與者則是在觀眾席全視角共同參與，既可看見演員的現場演出，同時看見戴VR頭顯者在虛擬世界的反應，有人玩得很高興，有人不知所措。

「看人玩遊戲，有時候比自己玩還好玩。」導演周東彥說，《放開你的頭腦》原本就是為了讓旁觀者欣賞的表演，這次不僅翻玩群體在空間裡互動與觀看關係，更大膽挑戰全知與未知帶來的資訊落差，因為不知道VR觀眾到底在看什麼，外部觀眾所見是一場精心編排的編舞與編曲，而VR參與者可能只是在反應頭顯裡看到的東西；而表演過程中透過適時「暴雷」VR觀眾頭顯裡的影像，又可讓台下觀眾成為能看清全貌的人，看見他人如何在虛擬世界中，透過身體、音樂自由遊戲。

《自由遊戲—XR身體音樂計畫》大玩VR與劇場結合的魔法。（ ©台中國家歌劇院，攝影：林峻永）《自由遊戲—XR身體音樂計畫》大玩VR與劇場結合的魔法。（ ©台中國家歌劇院，攝影：林峻永）

「我們看過很多厲害的科技、舞蹈與表演結合的大秀，但這是第一個用大量科技和素人共創的作品。」《自由遊戲》讓第一次戴上VR頭顯的觀眾們，都能玩出一種秩序、玩出一種隊形、玩出一種編舞，「這是一場前所未見的演出」，周東彥說，很多事情還在不停變化中，也邀觀眾一起看看這種VR與劇場語言不斷實驗碰撞的遊戲，可以走多遠。5月2至4日，在台中國家歌劇院演出。

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