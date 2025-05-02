「大腸王寶寶」出沒信義區搞事！週末限定藝術市集就在這裡

「非人製陶」創作的怪獸陶偶，有點呆、有點萌，像從都市裡逃出來的樹精靈，也像躲在你杯子裡的暗夜守護獸。（富邦美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕想找個不一樣的方式迎接週末？由富邦美術館主辦的露天藝術博覽會「Light & Love Art Fair」，結合藝術市集、視覺美甲與原創品牌展售，將於5月3日至4日、在富邦A25園區登場，打造一場專屬「光與愛」心靈派對。展期只有2天，活動免費入場。

此次活動邀集28位台灣青年藝術家與品牌參與展出，聚焦「光與愛」主題，涵蓋陶瓷、插畫、塗鴉、羊毛氈、木雕、刺繡與織品等多元創作。參展風格跨越奇幻童話、大自然意象與情感內觀，不僅適合藝術愛好者、親子家庭，也吸引許多喜歡「邊逛邊拍、邊買邊聊」的市集控與Y2K世代。

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ChiuRoad Studio 用鉛筆堆疊出腦與肉體的變形，情緒如雲般爆發。創作既私密又具穿透力，讓人忍不住想凝視再三。（富邦美術館提供）台灣街頭文化代表「大腸王寶寶」登上經典茄芷袋款包，揹著走，彷彿隨時都能走進一場市井奇遇。（富邦美術館提供）

展區亮點之一是由多位年輕陶藝家的創作，像是「隅生心工」以人體造型陶杯探問自然與人性的交界，充滿手感的造型讓人忍不住想端起來細看；另一頭，「非人製陶 NONHUMAN MONSTER」則用泥土捏出一隻隻長著毛絨耳朵的怪獸杯，既詭異又可愛，像是從奇幻繪本走出的角色。而「泥睡芽」創作的熱狗、香菇、冰淇淋造型杯，也徹底顛覆大眾對「杯子」的想像，現場不少人邊笑邊拍照。

不只有陶藝，現場插畫與塗鴉創作也展現當代年輕藝術家對社會與自我的深刻觀察。人氣插畫品牌 ChiuRoad Studio 透過腦體、肥墜肉體與四散髮絲的象徵語彙，描繪人們情緒波動與內在變形。而在台北街頭早已成為文化符號的「大腸王寶寶」，此次由創作者帶進展場，擺出一整排QQ瀏海的簡筆寶寶臉，熟悉又新鮮，吸引不少民眾直喊：「終於看到本尊！」

此外，「包．手作」則以羊毛氈重現台灣美食，如蚵仔煎、珍珠奶茶、小籠包等，細緻程度令人驚嘆；「古的木Guwood」則透過老木雕刻，將台灣山林自然景色化為溫柔的手工紀錄。從材料到構圖，都反映藝術家與土地之間深刻的對話，也為這場藝術市集注入在地感。

這不是真的麵包！「包．手作」用羊毛氈重現菠蘿包的鬆軟紋理，從視覺到觸感都讓人忍不住多摸兩下。（富邦美術館提供）

現場還設有限量體驗的「油畫視覺美甲區」，由 COMMA NAIL 操刀，將莫內的經典畫作〈睡蓮〉微縮至指尖，兩指免費開放體驗，讓觀展民眾不只能看藝術、買藝術，還能「穿戴」藝術，把美感帶回日常。

富邦美術館指出，希望透過這次活動，讓更多人認識台灣青年藝術家在創作中所展現的原創能量，也讓藝術成為生活中的日常選項。

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