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全台文化基地一次解鎖！華山市集爆量開箱 文化部長李遠也來了

2025/05/03 10:51

第一屆百大文化基地今日在華山文創園區授證開箱，文化部長李遠（左1）到場支持。（記者董柏廷攝）第一屆百大文化基地今日在華山文創園區授證開箱，文化部長李遠（左1）到場支持。（記者董柏廷攝）

文化部首度推出的「百大文化基地」計畫，今（3）日在華山文創園區西1、2館舉辦百大文化基地授證及開箱，由文化部長李遠親自頒發入選證明，感謝各基地長期耕耘在地文化，推動台灣文化多元發展。從山區到海線、客庄到部落、都市到鄉村，一次點亮台灣的文化百點。

文化部表示，第１屆百大文化基地只是起點，期盼透過持續發掘的過程，由點至線再到面，豐富臺灣原生文化能量、形塑台灣文化主體性。

文化部指出，百大文化基地類型多元，包含文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟聚落及影視基地等7大類。遍布全國的文化基地，參考所處地理環境、生態及文化歷史等，分為北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗「浪漫智城」、中彰投雲「濁水沃土」、嘉嘉南高屏「南國創域」、花東「黑潮原鄉」及連金澎「鯤洋跳島」等6大區。

遍布全國的文化基地分為6大區，邀請民眾邊逛市集，邊認識台灣各地文化基地。（記者董柏廷攝）遍布全國的文化基地分為6大區，邀請民眾邊逛市集，邊認識台灣各地文化基地。（記者董柏廷攝）

不論是由退休老礦工自力發起保留礦業文化的文史據點、為重新喚起並維繫鹽業文化而重建的產業基地，或是在劇烈天災之後攜手族人重新打造家園與復振族群文化的協會，每個基地豐碩纍纍的文化果實，都有一個促使種子萌發的重要過去。


今、明２天，在華山文創園區辦理「開箱文化百頁」市集，介紹各基地的文化特色，並提供特色文化體驗活動與在地美食，讓民眾不必跑遍全國，就能一次體驗各地精彩的文化活動。詳詢「文化地圖網站」（https://map.culture.tw/）。

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