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紀錄片《星星之火4：衝破同溫層！》5/3公視首播 直擊網路撕裂與新聞挑戰

2025/05/02 17:00

紀錄片《星星之火4：衝破同溫層！》，突顯社群媒體推播機制如何強化同溫層。（記者董柏廷攝）紀錄片《星星之火4：衝破同溫層！》，突顯社群媒體推播機制如何強化同溫層。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由蕭同茲先生文化基金會製作的紀錄片《星星之火4：衝破同溫層！》，將於5月3日下午4時在公視主頻道首播。本片直面當代媒體困境，聚焦網路社群與演算法推動下日益嚴重的「同溫層」與「回音室效應」，探討新聞媒體、閱聽眾與公共討論空間如何共同突破訊息片面化的現象。

片中指出，根據台灣網路資訊中心2024年調查，有約8成民眾認為網路上的政治留言呈現高度對立，近七成認為公共事務討論易被組織操作操控，造成言論極化與社會撕裂。

紀錄片《星星之火4：衝破同溫層！》點出當代閱聽眾使用數位語言的密閉性，反映對話空間的縮減。（記者董柏廷攝）紀錄片《星星之火4：衝破同溫層！》點出當代閱聽眾使用數位語言的密閉性，反映對話空間的縮減。（記者董柏廷攝）紀錄片《星星之火4：衝破同溫層！》指出，人在資訊洪流中對觀點接收的偏狹與習慣性選擇。（記者董柏廷攝）紀錄片《星星之火4：衝破同溫層！》指出，人在資訊洪流中對觀點接收的偏狹與習慣性選擇。（記者董柏廷攝）

《星星之火4：衝破同溫層！》邀請第一線媒體人與國內外文化與科技趨勢意見領袖共同反思，包括王思捷、吳琬瑜、李雪莉、徐秋華、格倫・韋爾（Glen Weyl）、陳順孝、郭崇倫、楊照、楊立偉、簡信昌與蘇宇暉等人受訪，試圖在資訊噪音與輿論激化的社會中，尋求更多理解與對話的可能性。

《報導者》營運長李雪莉也指出：「當社會被極端意見撕裂時，我們是用情緒來做決策，再去尋找有利於自己的證據來妖魔化對方。這種社會狀態使我們無法靜下心聽對方說話，是一種痛苦的撕裂。」

紀錄片《星星之火4：衝破同溫層！》，揭示社群媒體讓人們逐漸活在演算法設計的世界中。（記者董柏廷攝）紀錄片《星星之火4：衝破同溫層！》，揭示社群媒體讓人們逐漸活在演算法設計的世界中。（記者董柏廷攝）

輔仁大學新聞傳播學系教授陳順孝則從媒體結構面剖析，認為同溫層導致「一個台灣兩個世界」的資訊落差。「只看藍的媒體或只看綠的媒體，等於活在不同世界。」他指出，演算法選擇性地餵養資訊，使公民無法接觸完整訊息，進而損害民主制度下公共討論與決策的品質。

《星星之火4：衝破同溫層！》為系列紀錄片的最新篇章，延續基金會對新聞自由與媒體角色的長期關注，亦試圖開啟公眾討論空間，讓多元聲音得以交會，為台灣民主社會注入更多理性與想像。該片將於5月3日首播後，陸續在公視各平台提供重播與點閱觀看資訊。詳詢蕭同茲先生文化基金會網站：www.hsiaotungtzu.org。

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