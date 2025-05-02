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3年1次王船燒送夜！范欽慧用「耳朵」打開民間信仰「黑盒子」

2025/05/02 17:00

東港迎王平安祭典持續200多年，至今仍遵循清朝古禮舉行，為宗國家級重要民俗文化資產。（公視、東港東隆宮提供）東港迎王平安祭典持續200多年，至今仍遵循清朝古禮舉行，為宗國家級重要民俗文化資產。（公視、東港東隆宮提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在鑼鼓喧天中，反而聽見心靈的寂靜。公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》最新一集《過於喧囂的寧靜 東港迎王平安祭典的聲音風景》，帶領觀眾深入屏東東港，透過聲音藝術家范欽慧的視角，探索這場三年一科、歷時超過200年的國家級民俗盛典。

范欽慧，長年推廣聲景（Soundscape）概念的台灣聲景協會創辦人，深入東港迎王平安祭典，從聲音中感受信仰的力量。她表示：「在震耳欲聾的鑼鼓聲裡，反而聽見了內在的聲音，感受到一種藏在心靈深處的寂靜。」這種「大音希聲」的體驗，讓她重新思考聲音與內心的關係。

公視《藝術很有事》製作《過於喧囂的寧靜 東港迎王平安祭典的聲音風景》，引導民眾聆聽祭典中不同的聲音風景。（東港東隆宮、公視提供）公視《藝術很有事》製作《過於喧囂的寧靜 東港迎王平安祭典的聲音風景》，引導民眾聆聽祭典中不同的聲音風景。（東港東隆宮、公視提供）

東港迎王平安祭典為國家級重要民俗文化資產，每三年舉行一次，沿襲清朝古禮，由東隆宮主祀溫府千歲，迎請五位千歲代天巡狩。祭典期間，信徒們以莊嚴儀式迎王、遶境祈福，並焚燒精緻王船送王爺回天，象徵送瘟除災、合境平安。

當地人對此祭典的重視程度更勝於過年。無論是離家再遠的遊子，或出海捕魚的漁民，都會在迎王前趕回故鄉共襄盛舉，出錢、出力，齊心協力辦妥迎王活動。

在「請水」儀式中，眾千歲降乩對話；遶境現場管鈸鑼鼓齊鳴，聲景豐富。對東港轎班黃英哲而言，迎王最具代表性的聲音是東隆宮大漢樂團的王爺吹（東港吹），以及七角頭棒打馬頭鑼的鑼聲。鳴鑼旨在為神轎開道，其中千歲鑼聲屬最高等級，敲擊十三響，分為九長聲、四短聲，莊嚴而有節奏，展現神威。

大漢樂團的王爺吹，是迎王最在地的一個聲音。（公視提供）大漢樂團的王爺吹，是迎王最在地的一個聲音。（公視提供）

東港班頭張振勳推崇「王爺吹」是迎王最具在地特色的聲音。遶境時為溫府千歲與大千歲前導，遠遠聽見便知神駕將至。嗩吶樂音全由人力吹奏，穿透力強卻帶來祥和氛圍。黃英哲補充，其節奏輕盈不急不徐，民眾隨之行進感到舒適。

東津震隆宮大鼓陣由越南、泰國籍漁工組成，融合南洋竹筒與台灣鼓樂，漢樂與西洋樂並存，展現多元包容特色。

《過於喧囂的寧靜 東港迎王平安祭典的聲音風景》於5月2日晚上8點於《藝術很有事》YouTube頻道上架，5月3日下午2點半於公視播出，《公視+》影音平台同步上架。

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