梅樹月展出日籍畫家恩地孝四郎原作 借展後代館伊東優里來台參觀

恩地孝四郎的後代伊東優里將畫作借給李梅樹紀念館展出。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2025年梅樹月」特展正在新北市三峽李梅樹紀念館展出，其中包括日治時期與台灣淵源甚深的日本創作版畫先驅恩地孝四郎的作品，這是策展單位向其後代伊東優里借展，主辦單位2日也邀請伊東優里來台參觀畫作，看到當年這兩幅〈台北東門〉、〈台南孔子廟側門〉作品，眾人讚賞不已。

「2025年梅樹月」特展，現場展出珍貴的立石鐵臣的版畫插圖。（記者翁聿煌攝）

李梅樹紀念館長李景文說，今年是日籍「灣生」畫家立石鐵臣，誕辰120週年，因此2025「梅樹月」特展，以立石鐵臣的創作為主軸，匯聚日台時期以迄戰後初期，台、日藝術家的經典作品，展覽內容涵蓋油畫、水彩、素描、版畫及書信手稿等，並佐以日台治時期書刊「民俗台灣」等玪貴文獻史料，呈現台灣近代美術發展的跨文化脈絡。

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工作人員向伊東優里介紹恩地孝四郎的風景油繪創作，其中〈台北東門〉經考證實為南門。（記者翁聿煌攝）

有「日本創作版畫先驅」、「近代日本裝幀第一大家」稱譽的恩地孝四郎，他的父親恩地轍曾在日治時期曾是1895年率日軍攻台的北白川能久親王的「家令」（掌管親王家一切內務的最高行政官員），恩地孝四郎曾於1921年來台探望姊姊加壽惠，滯台期間曾赴全島各地旅行寫生，留下多件風景油繪創作，其中兩幅〈台北東門〉（經考證實為南門）、〈台南孔子廟側門〉，原本留在台灣，在戰後被帶回日本。

紀念館執行長李景光說，如今策展單位向恩地孝四郎姊姊加壽惠的孫女伊東優里借展，讓這兩幅具有歷史意義的畫作，重新在台灣展出，伊東優里小時候就住在台北市臨沂街附近，經常來台灣懷舊探訪，今天又再受邀來台參觀「2025年梅樹月」特展，看著兩幅創作再次回到台灣，眾人有聊不完的話題，也希望讓更多的參觀者感受藝術歷經歲月的不朽價值。

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