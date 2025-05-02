地面在喘氣！北美館室外廣場出現「毛孔城市」 瑜伽+聲音演出週末陪散熱

「表層工作室」，《毛孔城市－佔領計畫》回收鋁鑄造噴霧裝置。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台北市立美術館X-site計畫明（3）日開跑，首獎作品《毛孔城市－佔領計畫》由「表層工作室」打造，於北美館戶外廣場鋪設142座象徵城市肌膚的「毛孔」裝置，透過水霧製造呼吸般的涼感，讓觀者沉浸於具「微型氣候」的地景中。

策展團隊「表層工作室」由建築背景出身的高偉恩與譚宇宏組成，作品以人體散熱機制為靈感，將佔領行動轉化為都市感官實驗。透過擴張網模擬皮膚表層、設置噴霧裝置作為毛孔，讓灼熱地面得以釋熱降溫，營造可呼吸、會散熱的環境介面。

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「表層工作室」，《毛孔城市－佔領計畫》外觀圖。（北美館提供）「表層工作室」團隊，高偉恩（左）與譚宇宏（右）合影。（北美館提供）

本屆X-site計畫也同步規劃豐富公眾活動，5月3日開展日便將舉辦藝術家座談與聲音演出，後續更推出瑜伽、冥想與草藥調理等體驗，邀請民眾用身體與氣候對話。5月3日開展當天將舉行《毛孔城市－佔領計畫》藝術家座談，並邀請聲音藝術家方子懷（Jez Fang）舉行《過熱狀態》聲音演出，以美術館現場的人工熱源與聲音為素材，重組一場屬於高溫都市的聲音風景。

展期間另設有一系列免費公眾活動，主題包含「身體作為氣候感知器」與「聲音作為氣候之耳」，將透過聲音、冥想、草藥調理、瑜伽等方式，引導觀眾從感知出發，重新感受氣候變遷帶來的身體訊號，學習與環境共存的節奏。《毛孔城市－佔領計畫》即日起展出，展期為期1個月。更多活動場次與報名資訊可洽北美館官方網站。

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