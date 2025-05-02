國台交帶音樂進社區1000場達標 2025下半年行程一次看

NTSO台灣青年交響樂團銅管五重奏前進社區演出。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團自2016年起推動「NTSO遍撒音樂種子在社區室內樂經典音樂會」，歷經9年，走過全台及離島22個縣市、366個鄉鎮區，累積超過30萬人欣賞，於昨日在雲林縣虎尾鎮中溪國小第1000場達標。國台交也於網站公告2025年已排定的行程，宣告第1000場只是起點，光是今年就還有近30場將繼續前行，包括今（2）日由替代役公益大使團前進南投竹山新生社區。

國台交表示，「遍撒音樂種子在社區」以推廣室內樂為核心，安排弦樂四重奏、木管五重奏、銅管五重奏等不同編制，除有國台交青年交響樂團成員為主的組合，也邀請民間優秀青年音樂家及優質音樂團隊共同參與，不僅讓偏遠地區孩子與社區居民能近距離欣賞專業音樂演出，也為台灣的音樂教育與文化平權奠下基礎。

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「2025 NTSO遍撒音樂種子在社區室內樂經典音樂會」將音樂帶進社區及校園，圖為2025全年行程規劃。（國台交提供）

昨天的第1000場演出，即由NTSO台灣青年交響樂團以銅管樂器演奏經典旋律，帶領觀眾穿梭於古典樂、民謠與卡通配樂的多元風貌之中。除中溪國小全校師生之外，也吸引不少社區居民到場，現場還加碼抽出20名幸運觀眾，贈送國台交2025/26樂季開季音樂會門票，鼓勵民眾走進音樂廳。中溪國小校長李學人於音樂會後表示，音樂資源對學校來說十分珍貴，很感謝國台交讓學生有機會接觸專業演出，也希望未來能持續合作，讓孩子們從小培養對藝術的興趣。

今年適逢國台交創團80週年，團長歐陽慧剛表示，這1000場的歷程，讓我們更確信，當音樂種子落在孩子心中、社區角落，未來就會開出無限可能的花，國台交將持續讓樂音飄揚於全國每個角落。

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