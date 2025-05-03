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你還在跑景點？這場週末市集 直接把全台「110處文化基地」搬進華山

2025/05/03 10:27

文化部5月3日至4日在華山文創園區辦理「開箱文化百頁」市集，聚集來自全國各地的73個獲選基地。（記者董柏廷攝）文化部5月3日至4日在華山文創園區辦理「開箱文化百頁」市集，聚集來自全國各地的73個獲選基地。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部首度推出的「百大文化基地」計畫，今（3）日在華山文創園區西1、2館舉辦發表會，揭曉110處獲選基地，並由文化部長李遠親自頒發入選證明，感謝各基地長期耕耘在地文化，推動台灣文化多元發展。

市集共區分6大區域主題分別為北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗的「浪漫智城」、中彰投雲的「濁水沃土」、嘉嘉南高屏的「南國創域」、花東的「黑潮原鄉」及連金澎的「鯤洋跳島」。（記者董柏廷攝）市集共區分6大區域主題分別為北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗的「浪漫智城」、中彰投雲的「濁水沃土」、嘉嘉南高屏的「南國創域」、花東的「黑潮原鄉」及連金澎的「鯤洋跳島」。（記者董柏廷攝）

文化部在華山文創園區辦理「開箱文化百頁」市集，聚集來自全國各地的73個獲選基地，並將在今、明2天在華山大草原以「開箱文化百頁市集」為題，介紹各基地的文化特色，並提供特色文化體驗活動與在地美食，讓民眾不必跑遍全國，就能一次體驗各地精采的文化活動。

文化部將這些基地依地理環境、生態及文化歷史等面向，區分為6大區域主題，分別為北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗的「浪漫智城」、中彰投雲的「濁水沃土」、嘉嘉南高屏的「南國創域」、花東的「黑潮原鄉」及連金澎的「鯤洋跳島」，展現台灣文化的多樣性與生命力。

百大文化基地相關訊息詳詢文化部「文化地圖網站」。

文化部首度推出的「百大文化基地」計畫，今（3）日在華山文創園區西1、2館舉辦發表會。（記者董柏廷攝）文化部首度推出的「百大文化基地」計畫，今（3）日在華山文創園區西1、2館舉辦發表會。（記者董柏廷攝）

【首屆百大文化基地名單】

◆基隆市
見書店、星濱山共創工作室
◆台北市
日星鑄字行、北投文物館、牯嶺街小劇場、紀州庵文學森林、郭怡美書店、渭水驛站、萬座曉劇場
◆新北市
甘樂文創合習聚落、李梅樹紀念館、財團法人朱銘文教基金會-朱銘美術館、財團法人新北市當代傳奇文化藝術基金會、猴硐礦工文史館、雲門劇場、新北市中和緬甸街區、新平溪煤礦博物園區
◆桃園市
大溪老茶廠、桃園米倉劇場、源古本舖
◆新竹市
見域工作室、或者新州屋、絕版影像館UP Gallery、新竹東門市場
◆新竹縣
大山北月、北埔是一座慢漫博物館、姜阿新洋樓、臺紅茶業文化館、蕭如松藝術園區
◆苗栗縣
九湖森林休閒農場（銅鑼茶廠）、苑裡掀海風、卓也小屋天然手作有限公司、農村工藝生活館、銅鑼窯
◆台中市
中央書局、月眉糖廠糖業文化路徑文化基地、北屯新村-臺中市眷村文物館、富興工廠 1962、臺中市霧峰區桐林社區發展協會、霧峰林家宮保第園區（林本堂股份有限公司）
◆彰化縣
八堡圳頭文化創生行動基地、王功海牛文化基地、田中窯創意園區、長源醫院— 鹿港歷史影像館、洛津組合-鹿港大街創生基地
◆南投縣
日月老茶廠、水里蛇窯陶藝文化園區、南投戲院、紙教堂新故鄉見學園區、廣興紙寮、毓繡美術館
◆雲林縣
西螺生態博物館、虎尾建國眷村、雲林記憶 Cool、雲林故事館、雲林布袋戲館
◆嘉義市
阮劇團、島呼冊店、舊監更生島
◆嘉義縣
大林慢城發展協會、交趾剪黏傳統工藝文化基地、阿里山達邦 mayasvi文化路徑基地、洲南鹽場、培桂堂—— 林開泰診療所舊宅、優遊吧斯阿里山鄒族文化部落
◆台南市
88 藝療所、大崎村落創藝基地、台江十三佃鄭家社區博物館、台南林百貨、台灣基督長老教會歷史檔案館、版本書店 S ü R ü M Bookstore、臺南新化生活故事博物館（新化老街）、曬書店×新營市民學堂
◆高雄市
三餘文化基地、大武壠文化事務所、橋仔頭糖廠藝術村、檨仔腳文化共享空間、舊打狗驛故事館
◆屏東縣
小陽。日栽書屋、南排灣的紅寶石-高士佛社、「潮州小鎮」建基百年文化聚落、禮納里 lnl 原創空間、繫。本屋（頭分埔文化工作室）
◆宜蘭縣
大二結社區（二結穀倉稻農文化館）、小鎮職人-藝驛頭城文化基地、白米木屐村、利澤國際偶戲藝術村、來宜蘭迺菜市場
◆花蓮縣
Pising 彼心書店 蔗裡 Ka'oripan 藝文基地、洄遊吧食魚體驗館、璞石咖啡x 光之島共享基地、練習曲書店、豐田大同戲院
◆台東縣
小米學堂、公東的教堂、台灣好基金會池上穀倉藝術館、台東書書果實 BOOK-BOOK FRUIT TAITUNG、台東糖廠、台東縣鹿野鄉永安社區、都蘭國、臺東獵人學校教育基地
◆澎湖縣
先人種下的一朵美麗的花— 望安花宅聚落、蔡廷蘭進士第、澎湖聚落文化創生故事館、澎湖龜壁港社、離島出走 isle.travel studio
◆金門縣
聚落自發的近代化教育場所：古崗學校洋樓、僑鄉金門-王慶雲洋樓 1934
◆連江縣
芹壁社區發展協會、東引中路客廳

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