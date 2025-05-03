不是怕被罵就什麼都不做！李遠揭百大文化基地幕後抉擇

文化部長李遠表示，百大文化基地籌備階段，各部會都指派代表出席會議，並承諾將共同投入資源。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今（3）日於華山文創園區西1、2館舉辦第1屆百大文化基地發表會。文化部長李遠、環境部長彭啓明、評審委員、各部會及地方文化局處代表等出席。除頒發110處基地獲選證明外，來自全國各地73個獲選基地，也將連續兩天在華山大草原以「開箱文化百頁」市集，帶來各具特色的文化體驗及特色飲食，從山區到海線、客庄到部落、都市到鄉村，一次開箱點亮台灣的文化百點。

文化部長李遠親回顧此一計畫從發想到落實的歷程，他坦言這是一件「吃力不討好」的事，但仍堅持推動，因為「如果你想做的事情是對的，就去做」。李遠表示，這項由文化部推動的「百大文化基地」計畫，從2023年父親節構想到2024年母親節正式揭曉，歷時9個月籌備，「動作很慢，可是慢的原因就是因為我不想草率的做」。文化部與各部會、地方政府持續溝通，評審也經過審慎遴選，從全台報名的逾千個提案中，選出110處文化基地。他坦言，這樣的選擇無可避免會面對地方與政治壓力，「你會得罪非常多的縣市、立法委員，因為你選出來的可能不在他的選區」但他強調，知道這是對的事情，所以不怕被罵。

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文化部長李遠（右6）與評審委員、各部會、地方文化局處代表等在首屆百大文化基地啟動儀式合影。（記者董柏廷攝）

對於文化的定義，李遠也給出他的生活式詮釋：「看一場電影是文化、不丟菸蒂也是文化、廁所很乾淨也是文化、聽一首音樂也是文化、在捷運中看一本書也是文化。」他認為文化不在高高的殿堂，而是存在於人們日常生活的每個細節之中。他更感性表示，文化是一棒接一棒的累積，「沒有人是文化的開創者」，強調自己是在承接歷任部長資源的基礎上往前推動，他也深信「什麼時候結束不知道，但我一點都不擔心，下一棒定會有人做。」李遠強調，「我希望台灣人經過100年後，我們真的有一個新的文化生活」，文化不是口號，而是一種行動。

遍布全國的文化基地分為6大區，包含花東的「黑潮原鄉」及連金澎的「鯤洋跳島」邀請民眾邊逛市集，邊認識台灣各地文化基地。

文化部指出，這些基地涵蓋文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟再生與影視創意等多元面向，展現臺灣文化的豐富樣貌與蓬勃生命力。文化部依據各地的自然生態與歷史紋理，編織６大主題區域，以文化路徑串聯地景與人文，讓地方的故事不僅被看見，更被理解、被感動。

此外外更同時推出首屆「百大文化基地」手冊，邀請展開一場場走讀旅程，傾聽、感受、參與，在生活中重新發現臺灣的靈魂坐標。

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