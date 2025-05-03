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台大藝術季展開 今年結合AI科技浪潮

2025/05/03 12:43

第30屆國立台灣大學藝術季即起至5月16日展開，以「潮汐 Rise and Fall」為主題，打造大型戶外裝置藝術〈觀潮亭〉。（台大提供）第30屆國立台灣大學藝術季即起至5月16日展開，以「潮汐 Rise and Fall」為主題，打造大型戶外裝置藝術〈觀潮亭〉。（台大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕第30屆國立台灣大學藝術季即起至5月16日展開，以「潮汐 Rise and Fall」為主題，打造大型戶外裝置藝術〈觀潮亭〉，在自然場域中展演時間與記憶的流動，今年更結合AI科技浪潮，推出一系列線上活動ARG另類實境遊戲，與台大學生會永續執行小組和性別平等工作坊規劃 Polis 公眾議題論壇，生成式趣味測驗，其中台大戲劇系教授陶亞倫指導的全方位沉浸式影像展，讓藝術實踐跨越實體疆界。

藝術季總召土木系學生李宥辰提出策劃概念，台大戲劇系教授林鶴宜擔任指導老師。李宥辰說明，藝術季以自然現象「潮汐」為隱喻，思索人與環境之間的牽引與流動，試圖在反覆循環與未知的際遇中，尋找自我定位與內在穩定；若將台大比喻為一片擁有豐富資源的潮間帶：介於海與陸之間，時而浸潤、裸露；在這片變動不居的場域中，每個人都是一顆擁有稜角、大小不一的石頭，在洪流與時間的沖刷下，被形塑為獨特的模樣。潮來潮往之間，正是生命不斷蛻變與成形的過程。

第30屆國立台灣大學藝術季即起至5月16日展開，以「潮汐 Rise and Fall」為主題，打造大型戶外裝置藝術〈觀潮亭〉。（台大提供）第30屆國立台灣大學藝術季即起至5月16日展開，以「潮汐 Rise and Fall」為主題，打造大型戶外裝置藝術〈觀潮亭〉。（台大提供）

開幕式「逐浪之境」由柏霖 Polin、 Control T、忒修斯 Theseus 等藝人，結合台大嘻哈文化研究社、台大肚皮舞社、台大台科台師大火舞社，以音樂、舞蹈與火焰共同詮釋潮起潮落的引力節奏；現場同步舉辦「潮浪集」社會議題市集，邀請綠色和平、人生百味、賽珍珠基金會、社團法人暖暖 Sunshine、撐傘者後盾等 NPO，以倡議與互動激起更多公共對話與參與。

台大校長陳文章表示，台大藝術邁入30年十分不容易，仰賴師生及學校們的共同努力，期盼不僅是台大的重要活動，也能成為北部大學共同的重要慶典。

講座包括性教育專家許藍方主講「性慾‧癒」，以及融合沉浸式劇場與情境選擇設計的「失衡」互動展演，皆關注當代身體與關係的多元面向。戶外實踐如與學生會永續組攜手執行的「拾海・藍印」福隆淨灘與藍曬創作、城市浪人執行長 Sofia 主持的「尋流・相映」生命潮汐圖工作坊，則邀請參與者從環境感知出發，重新審視與自己、他人、世界的關係，重繪生命歷程的潮汐圖譜。

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