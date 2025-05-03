夏日漫遊綠舞偽出國不用飛 沉浸日式氛圍、5大人氣亮點玩超嗨

綠舞國際觀光飯店推出「暑假經典假期」一泊三食住房專案，讓遊客不出國就可體驗日式風情。（宜蘭綠舞國際觀光飯店）

〔記者周幸叡／台北報導〕暑假旅遊熱潮即將到來，想要感受異國般的浪漫氛圍，但又不想長途飛行、舟車勞頓，不妨來場輕鬆的偽出國之旅。主打日式主題的宜蘭綠舞國際觀光飯店，推出「暑假經典假期 一泊三食住房專案」，即日起至9月30日限時優惠價登場，一次解鎖5大人氣體驗：浴衣體驗、擼貓下午茶、灑畫創作、萌寵互動與植栽DIY，打造吃喝玩樂一站式度假新選擇，適合親子同遊、情侶放閃的夏日輕旅行。

人氣品牌「日光璽舞」壽喜燒套餐，以關東風醬汁烹煮美味。（宜蘭綠舞國際觀光飯店）

宜蘭綠舞國際觀光飯店說明，此次專案不只房價優惠，還特別加碼體驗內容，從穿上經典浴衣或Hakama文青袴漫步5.7公頃的日式主題園區，宛如置身京都街景，處處好拍超有感；餐食方面可享用精緻的「蝶舞咖啡廳」西式套餐或人氣品牌「日光璽舞」壽喜燒套餐，以關東風醬汁烹煮肉品與蔬菜，搭配當季刺身，鮮美滋味令人回味無窮。選擇「日光璽舞」壽喜燒的遊客每位再贈清酒折價券，亦可加價升級Omakase無菜單料理，享受日式匠心款待。

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預訂住房專案即享擼貓下午茶，跟可愛的貓咪們共度甜蜜又療癒的午後時光。（宜蘭綠舞國際觀光飯店）

大人小孩最愛的水豚餵食互動，享受被萌寵包圍的幸福感。（宜蘭綠舞國際觀光飯店）

此外，全新推出SASA Play灑畫創作，遊客可透過顏料自由揮灑打造專屬作品；Leaf&Vibe苔球植栽DIY讓遊客體驗手作植感療癒；還能在遊客中心動手製作專屬紀念品。更有機會與羊駝、水豚、梅花鹿等園區萌寵近距離接觸，餵食互動超有趣！專案房客每房再享免費「擼LALA Sweets」或「黑RURU CAFE」下午茶1次，與貓咪共度悠閒午茶時光，拍美照打卡放鬆療癒百分百。晚間還有住客專屬「宵夜時光」，可搭配現場調酒與輕食，延續愉快夜晚時光。

入住套房或Villa房型更享限量虛擬高爾夫體驗。（宜蘭綠舞國際觀光飯店）

由於「暑假經典假期」專案提供多種房型選擇，選擇入住套房或Villa房型更享限量虛擬高爾夫體驗1次，透過VR裝置模擬真實球場場景，揮桿擊球超有臨場感，打造專屬的動靜皆宜假期。從5月到9月，利用此專案假期出遊正是時候，輕鬆安排一趟充滿文化與自然療癒的夏日旅程。更多相關內容詳詢宜蘭綠舞國際觀光飯店官網。

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