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他用AI打開「人腦黑箱」！李亦凡迷你回顧展 揭露科技與神經的扭曲劇場

2025/05/03 22:21

李亦凡作品《不好意思...請問一下這個怎麼打開》，直指人類與科技共生的錯亂。（李亦凡提供）李亦凡作品《不好意思...請問一下這個怎麼打開》，直指人類與科技共生的錯亂。（李亦凡提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第61屆威尼斯雙年展台灣館代表藝術家李亦凡，將於「節點台北 Taipei Node」推出迷你回顧展「Making of...Li Yi-Fan 李亦凡」，透過三部重要影像作品，呈現其獨特的創作語言與藝術路徑。

特展由台北當代藝術博覽會與洪建全基金會策畫，並獲台北市文化局贊助。做為「節點台北」首屆年度特展，內容聚焦李亦凡於2020至2023年間的代表作品，包括《Rewiring》（2020）、《不好意思⋯請問一下這個怎麼打開》（2021）與《難忘的形狀》（2023），呈現藝術家如何在數位技術與影像敘事實驗中，逐步建立其個人美學語彙。李亦凡長期關注當代科技對影像創作的影響，近期更運用遊戲引擎自製影像工具，以一人劇組的方式實驗敘事技術。他擅長以黑色幽默的手法，探索AI、網路資訊、數位社會與人類存在的糾葛，並透過獨特敘事節奏與圖像質感，回應資訊爆炸時代下的感知與倫理問題。

李亦凡作品《不好意思‧‧‧請問一下這個怎麼打開》以黑色幽默的手法，探索AI、網路資訊、數位社會與人類存在的糾葛。（李亦凡提供）李亦凡作品《不好意思‧‧‧請問一下這個怎麼打開》以黑色幽默的手法，探索AI、網路資訊、數位社會與人類存在的糾葛。（李亦凡提供）

此次迷你回顧展不僅勾勒李亦凡的創作軌跡，也為其將於2026年代表台灣參加威尼斯雙年展的計畫揭開序幕。李亦凡自2020年以來便持續以數位影像為核心，融合敘事語言與技術實驗，逐步擴展出一條跨越動畫、劇場性影片與敘事影像的創作路線。

李亦凡於2024年獲頒洪建全基金會第八屆「銅鐘藝術賞」，並獲選荷蘭 Rijksakademie 駐村藝術家，現正於當地進行創作研究。他同時曾獲2022年台新藝術獎、2024年金穗大獎等肯定，作品持續以高密度技術敘事與反思視角，引發藝術界與觀眾高度關注。

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