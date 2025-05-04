從小太懂事長大扛全家？「長女病」體質自測你中幾項 作家張慧慈談台灣跨世代女兒故事

台灣社會中，長女常常承受各種期待，導致在家庭與職場中成為總是過度承擔的人。（照片來源shutterstock）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣社會中，長女常常承受各種期待，導致在家庭與職場中成為總是過度承擔的人。以下「長女病」體質自測你中幾項？

□ 「我不扛，沒人會扛。」

□ 「交給別人做不放心，乾脆自己做比較快。」

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□ 「我是媽媽的左右手，必須幫她一起撐起家。」

□ 「弟弟妹妹的事我得負責，因為我是大姊。」

□ 「從小到大，我都太懂事。」

如果以上這些話，你曾經說過其中一句，那麼你可能也擁有「長女病」的體質。這種習慣性過度承擔、不自覺照顧全場、卻默默忽略自己需求的狀態，早已成為台灣社會中一種集體性的隱形勞動現象。

作家張慧慈（1988-）新作《長女病》，正是一本為「長女們」說話的書。具有社會學背景的她，透過採訪十餘位不同世代與階級的女性故事，揭開那些人們習以為常的家庭排序與社會期待，是如何一層層塑造出「長女要扛」的文化規訓。

《長女病》張慧慈著，游擊文化出版。（記者董柏廷攝）

書中描繪小自重男輕女的家庭經驗，大到跨階層照顧勞動的社會現象，不單單是一則則個人記憶的召喚，更是一場「照顧正義」的集體討論。不僅談照顧的犧牲，更點出在「情緒勞動」「女性自我認同」「家庭排序不平等」等面向上，女性如何在傳統期待與自我需求間拉扯。例如：「沒結婚的長女，就等於自願長照？」「姊姊幫弟弟顧小孩是應該的？」這些發問不只寫實，更扎進社會深處。

書中也關照了非長女女性的處境——當原本的長女逃不掉時，往往由家中其他姊妹替補扛起照顧與服侍角色。「長女病」不再只是長女的專利，而是一種女性勞動被不斷轉嫁的結果。

作者透過動人的文字與親身經歷，道出那句看似平凡卻深具穿透力的話：「當大姊好累，沒有一天是屬於自己的。」從《阿信》影集大姊的悲劇，到現代台灣女性的職場與家庭雙壓，本書也讓許多讀者反思——我們是否也曾理所當然地把「照顧」丟給姊姊、丟給女性？

《長女病》重新理解台灣社會裡女性的角色，尤其在家庭結構、社會規訓與職場文化交錯下，無論是否身為長女，「長女特質」早已超越出生順序，成為一種被期待的行為模板。此書不只揭開壓力來源，更嘗試提出解方。在高齡化社會與性別角色轉變的當下，重新分配照顧責任、拆除「父權違建」、讓女性能自由選擇自己想成為的人

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