自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

從小太懂事長大扛全家？「長女病」體質自測你中幾項 作家張慧慈談台灣跨世代女兒故事

2025/05/04 20:30

台灣社會中，長女常常承受各種期待，導致在家庭與職場中成為總是過度承擔的人。（照片來源shutterstock）台灣社會中，長女常常承受各種期待，導致在家庭與職場中成為總是過度承擔的人。（照片來源shutterstock）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣社會中，長女常常承受各種期待，導致在家庭與職場中成為總是過度承擔的人。以下「長女病」體質自測你中幾項？

□ 「我不扛，沒人會扛。」

□ 「交給別人做不放心，乾脆自己做比較快。」

□ 「我是媽媽的左右手，必須幫她一起撐起家。」

□ 「弟弟妹妹的事我得負責，因為我是大姊。」

□ 「從小到大，我都太懂事。」

如果以上這些話，你曾經說過其中一句，那麼你可能也擁有「長女病」的體質。這種習慣性過度承擔、不自覺照顧全場、卻默默忽略自己需求的狀態，早已成為台灣社會中一種集體性的隱形勞動現象。

作家張慧慈（1988-）新作《長女病》，正是一本為「長女們」說話的書。具有社會學背景的她，透過採訪十餘位不同世代與階級的女性故事，揭開那些人們習以為常的家庭排序與社會期待，是如何一層層塑造出「長女要扛」的文化規訓。

《長女病》張慧慈著，游擊文化出版。（記者董柏廷攝）《長女病》張慧慈著，游擊文化出版。（記者董柏廷攝）

書中描繪小自重男輕女的家庭經驗，大到跨階層照顧勞動的社會現象，不單單是一則則個人記憶的召喚，更是一場「照顧正義」的集體討論。不僅談照顧的犧牲，更點出在「情緒勞動」「女性自我認同」「家庭排序不平等」等面向上，女性如何在傳統期待與自我需求間拉扯。例如：「沒結婚的長女，就等於自願長照？」「姊姊幫弟弟顧小孩是應該的？」這些發問不只寫實，更扎進社會深處。

書中也關照了非長女女性的處境——當原本的長女逃不掉時，往往由家中其他姊妹替補扛起照顧與服侍角色。「長女病」不再只是長女的專利，而是一種女性勞動被不斷轉嫁的結果。

作者透過動人的文字與親身經歷，道出那句看似平凡卻深具穿透力的話：「當大姊好累，沒有一天是屬於自己的。」從《阿信》影集大姊的悲劇，到現代台灣女性的職場與家庭雙壓，本書也讓許多讀者反思——我們是否也曾理所當然地把「照顧」丟給姊姊、丟給女性？

《長女病》重新理解台灣社會裡女性的角色，尤其在家庭結構、社會規訓與職場文化交錯下，無論是否身為長女，「長女特質」早已超越出生順序，成為一種被期待的行為模板。此書不只揭開壓力來源，更嘗試提出解方。在高齡化社會與性別角色轉變的當下，重新分配照顧責任、拆除「父權違建」、讓女性能自由選擇自己想成為的人

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應