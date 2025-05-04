影片曝光！楊双子獲頒台中市榮譽獎章 高呼「我主張台灣獨立」

楊双子近日獲台中市政府頒發榮譽獎章，致詞時用台語說出：「我叫做楊双子，我主張台灣獨立」。（台中市文化局提供）

〔記者陳建志／台中報導〕中興大學校友楊双子去年底以《臺灣漫遊錄》榮獲第75屆美國國家圖書獎翻譯文學大獎，成為台灣第一位獲此殊榮的創作者。台中市政府去年頒發30萬元獎勵金，近日並在楊双子的母校中興大學舉辦榮譽獎章頒贈儀式，表彰其卓越成就，楊双子當天致詞最後用台語說出「我叫做楊双子，我主張台灣獨立」、「我會持續書寫，為我那小小多山的國家」，讓網友為之動容。

台中市文化局長陳佳君（左）代表台中市政府頒發榮譽證書給楊双子（右）。（台中市文化局提供）

楊双子的太太賴庭荷今天在threads放上當天致詞影片，強調即便台中市政府對外發布的新聞稿中，重要的致詞完全沒放，但有必要讓大家看到全貌。

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楊双子在致詞時說，誰才是台灣人呢？我認為，真正核心的關鍵並不是種族與血緣，不是先來後到，而是對台灣這塊土地的認同。只要是對台灣這塊土地有所認同，並且決定跟台灣這塊土地一起走向未來的人，就是台灣人。

楊双子透露，她出身台中烏日成功嶺山腳下的成功眷村，同時自己的家族是兩百多年前來台的移墾漢人，身世具有時代的複雜性，而市長盧秀燕與她是同一種象徵，指向台灣這塊土地之上的多元樣貌，「因為民主自由的台灣，我們才得以擁有現在的生活與腳下的舞台」，她對這土地愛得深沉，因為她吃台灣米、喝台灣水，因為領受這塊土地的餵養，也因為這塊土地如此海納百川，擁抱所有來到這裡的人。

楊双子強調，她己在美國的頒獎典禮上是這樣結尾的，「我持續書寫過去是為了走向更好的未來，那個我所寄望可以透過文學到達的未來」，具體來說，就是透過書寫讓更多台灣人認同我們身處的這塊土地，認同我們作為同一個國家的生活共同體，雖然是小國小民，但我們是「好國好人」，「無用之用，是為大用」，她認為這就是文學的意義，在中興大學讀書的8年，這8年間是讓她成為一名台灣小說家的關鍵8年，在讀書、研究、論述與創作之中，認識文學的無力與堅持，終於一步一步確立書寫的方向。

楊双子說，我要將收尾的這段話獻給我的故土家鄉台中，獻給我的母校—如同開頭我引用鄭南榕前輩的詩句，作為致敬，以鄭南榕的名言作結，「我叫做楊双子，我主張台灣獨立」，「我會持續書寫，為我那小小多山的國家」。

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