1張畫背後無盡故事 〈三峰岩〉不僅歷史記憶，也串起2代理解

政治受難者王嵩岳畫作〈三峰岩〉。（人權館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕政治受難者陳顯宗前輩，近日將一幅由難友王嵩岳前輩的畫作捐贈給國家人權博物館，畫作名為〈三峰岩〉，是王嵩岳1961年於綠島服刑期間所繪，不僅描繪了綠島獨特的自然景觀，也承載了台灣歷史與人權的記憶，成為那段歷史的具體見證。

國家人權博物館引述陳顯宗表示，這幅畫作是獄中難友王嵩岳前輩所贈，畫中所描繪的三峰岩岸邊景緻，對他而言意義非凡，蘊藏著深刻的回憶。當年在第4任處長唐湯銘相對人性化的管理下，於外役至岸邊赤腳打石的期間，在獄中難友蘇友鵬醫生的激勵下，曾一同從難友們暱稱為「龜石」的岸邊游至三峰岩，如今想起當時的波濤洶湧仍心有餘悸，但亦是艱辛服刑過程中難能可貴的友情記憶。

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陳顯宗的兒子陳錦峯表示，此畫讓他回想起年少時到綠島旅遊、潛水並參訪人權紀念碑的經歷，做為受難者的第2代，當時他深刻感受到彷彿和數十年前的父親同在綠島海域相會了。起初，他因這幅畫作承載了父親的政治受難歷程與家族珍貴的生命記憶，原希望能將其長久保留在身邊，如今捐贈予人權館，不僅盼望讓王嵩岳的故事得以被更多人看見、理解，也期許這份紀念之舉，能同樣為王前輩的家屬帶來些許慰藉與尊崇。

〈三峰岩〉畫中的景緻，無論是遠山還是碧海，都讓人感受到在艱困環境下，受難者之間依然能夠以畫筆建立起情誼與互助精神。人權館表示，受難者捐贈的文物不僅具有藝術價值，更承載了台灣歷史上的人權事件，特別是對於許多受難者而言，三峰岩是他們在綠島的記憶及情感所繫。此畫將在修復後成為人權館的重要典藏，並計畫納入未來的研究與展覽，讓更多人了解並分享這段歷史。

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