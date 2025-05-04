自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

1張畫背後無盡故事 〈三峰岩〉不僅歷史記憶，也串起2代理解

2025/05/04 20:59

政治受難者王嵩岳畫作〈三峰岩〉。（人權館提供）政治受難者王嵩岳畫作〈三峰岩〉。（人權館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕政治受難者陳顯宗前輩，近日將一幅由難友王嵩岳前輩的畫作捐贈給國家人權博物館，畫作名為〈三峰岩〉，是王嵩岳1961年於綠島服刑期間所繪，不僅描繪了綠島獨特的自然景觀，也承載了台灣歷史與人權的記憶，成為那段歷史的具體見證。

國家人權博物館引述陳顯宗表示，這幅畫作是獄中難友王嵩岳前輩所贈，畫中所描繪的三峰岩岸邊景緻，對他而言意義非凡，蘊藏著深刻的回憶。當年在第4任處長唐湯銘相對人性化的管理下，於外役至岸邊赤腳打石的期間，在獄中難友蘇友鵬醫生的激勵下，曾一同從難友們暱稱為「龜石」的岸邊游至三峰岩，如今想起當時的波濤洶湧仍心有餘悸，但亦是艱辛服刑過程中難能可貴的友情記憶。

陳顯宗的兒子陳錦峯表示，此畫讓他回想起年少時到綠島旅遊、潛水並參訪人權紀念碑的經歷，做為受難者的第2代，當時他深刻感受到彷彿和數十年前的父親同在綠島海域相會了。起初，他因這幅畫作承載了父親的政治受難歷程與家族珍貴的生命記憶，原希望能將其長久保留在身邊，如今捐贈予人權館，不僅盼望讓王嵩岳的故事得以被更多人看見、理解，也期許這份紀念之舉，能同樣為王前輩的家屬帶來些許慰藉與尊崇。

〈三峰岩〉畫中的景緻，無論是遠山還是碧海，都讓人感受到在艱困環境下，受難者之間依然能夠以畫筆建立起情誼與互助精神。人權館表示，受難者捐贈的文物不僅具有藝術價值，更承載了台灣歷史上的人權事件，特別是對於許多受難者而言，三峰岩是他們在綠島的記憶及情感所繫。此畫將在修復後成為人權館的重要典藏，並計畫納入未來的研究與展覽，讓更多人了解並分享這段歷史。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應