1+1+文化幣吸1200位青少年 卡普松七重奏上台前神秘儀式藏心意

「Capucelli」七重奏旋風巡演最終站，今日在新竹市文化局演藝廳開心留下紀念照。卡普松（右）說，「對這些年輕大提琴家來說，這是他們第一次來台灣，對其中幾位而言，更是第一次踏上亞洲。」（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕3座城市、4場演出、7把大提琴、8位音樂家。法國大提琴巨擘高提耶‧卡普松（Gautier Capuçon）首度以系列形式訪台，連續4天的旋風行程，於今（4）圓滿落幕，卡普松說，「這幾天我很感動，觀眾熱情無比，還有這麼多年輕人走進音樂廳，真的非常驚喜！」

每首曲子演出前，卡普松都會親自說明，可見他致力於推動古典音樂普及與世代連結的願景。（MNA提供）

身為法國極具影響力的音樂家，卡普松風采翩翩極具親和力。在與子弟兵合組的「Capucelli」七重奏演出時，卡普松不僅沒有獨佔C位，且一一介紹每位成員的名字與來自哪個國家，每首曲子演出前都會根據每人負責的重要性更換座位，如同大風吹一般，讓每位新秀都有機會讓觀眾好好看清楚。

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6位分別來自法國、義大利、德國、韓國的新銳大提琴家，皆來自LVMH基金會大提琴卓越菁英計畫以及卡普松個人所創辦的基金會，不僅展現出新一代大提琴家的技術實力，更散發出對音樂的真摯熱情。據說，卡普松常在上台前向團員們說：「Have fun」、「Enjoy」，演出前團員們也會圍成一圈互相鼓勵，有時還會轉圈圈做為暖身，成為一種能量蓄滿的儀式與默契。

7把大提琴、8位音樂家，3座城市、4場精彩演出完成。（MNA提供）

主辦單位牛耳藝術表示，4場系列演出共吸引了近1200位青少年參與台積電文教基金會支持的「青少年1+1音樂計畫」與文化幣青年席，帶著他們的家人及朋友們一同進場觀賞，這股年輕的能量為音樂廳注入嶄新氣息，也彰顯了卡普松致力於推動古典音樂普及與世代連結的願景。

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