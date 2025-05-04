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考考眼力 台史博典藏品這19種台灣「野草」竟是為戰爭所繪

2025/05/04 23:56

本件〈台灣食用野草一覽圖〉，75.5x53x0.1公分。食用野草19種，以彩圖方式呈現，先畫出外觀並將其編號，每個野草圖下有日文名稱外，還包含產地、食用部位與調理方式，及判定的食用等級（分為「優、良、可」3種）。（台史博提供）（記者凌美雪攝）本件〈台灣食用野草一覽圖〉，75.5x53x0.1公分。食用野草19種，以彩圖方式呈現，先畫出外觀並將其編號，每個野草圖下有日文名稱外，還包含產地、食用部位與調理方式，及判定的食用等級（分為「優、良、可」3種）。（台史博提供）（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕迎接「518國際博物館日」，國立台灣歷史博物館將於5月17、18日兩日開放免費入館，還有多項優惠與活動將接力登場。其中，將於5月17日舉辦的「你我身邊的可食野草工作坊」，將從展覽中的典藏品，介紹可食野草與生態，再實際帶參與者觀察台史博園區的可食植物與野草，可說相當有趣。

該活動以正在「聽海湧」特展中展出的〈台灣食用野草一覽圖〉為本，了解二戰期間日本軍方為台灣成為戰場所做的準備，解讀藏品中暗藏的資訊，以及認識其中的可食野草與生態知識，增加對物種的認知及辨識能力。最後再帶大家走進台史博園區，實際觀察、認識常見的可食植物與野草，考考自己辨識的「眼力」。

台史博說明，〈台灣食用野草一覽圖〉是在二戰期間各種物資管制之下配給出版，由台灣軍經理部委託台北第三高女教師篠原德之助編寫，圖中的資訊，包含物種的俗名（以日文拼寫台灣台語，甚至有高砂名）、生育地、食用部位及如何烹調等，甚至替野草評定等級，意指若台灣成為戰場，路旁或荒地上的野草即為救荒所需。

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