指揮大師的承諾 8場音樂會看梵志登全台走透透

指揮大師梵志登將率團展開全台8場「ESO大師精選」巡演。（長榮交響樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕指揮大師梵志登（Jaap van Zweden）自2025年起擔任長榮交響樂團「駐團藝術家」2年，在張榮發基金會去年舉辦的宣告記者會上，梵志登親自說明，2年內除協助樂團進行體質內的提升，更重要的是，每年他將與樂團合作8週以上約20場音樂會，也就是說，台灣樂迷將可時常聽到梵志登的聲音。而就在接下來的2個月內，梵志登即將率團進行「ESO大師精選」，於全台各地演出8場音樂會。

率先登場的「時代狂想」，將於5月31日在苗北藝文中心、6月1日在台北國家音樂廳，攜手知名鋼琴家周善祥，演出拉赫瑪尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》；緊接著前進中台灣，將於6月6日在台中市屯區藝文中心、7日前往員林演藝廳，演出《布魯赫第1號小提琴協奏曲》，邀請日本小提琴新秀前田妃奈（Hina Maeda）擔任協奏曲獨奏。

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6月27日在新竹市文化局演藝廳音樂廳、28日前往基隆表演藝術中心演藝廳演出的「曠世回聲」，上半場莫札特的《C小調第24號鋼琴協奏曲》，邀請到第64屆布索尼國際鋼琴大賽首獎及最高榮譽獎項的俄羅斯鋼琴新星阿森尼．穆恩（Arsenii Moon）共同演出；最後，梵志登將率樂團前進南台灣，於7月11日在衛武營音樂廳、12日到屏東演藝廳，除特邀長榮樂團前長笛首席許佑佳與知名豎琴家邱孟璐，共同演出莫札特的《長笛與豎琴協奏曲》，壓軸登場的，是貝多芬C小調第5號交響曲《命運》，讓觀眾見證歷經梵志登密集訓練打磨後的長榮交響樂團，展現備受期待的新聲音。

此次大師精選系列巡演，遍及基隆、台北、新竹、苗北、台中、彰化、高雄與屏東，看得出誠如梵志登所說的將「為台灣樂壇奉獻心力」；不過，從行程來看，指揮大師似乎也將有機會台灣走透透，感受一下有名的風土人情與美食。

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