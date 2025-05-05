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西班牙天使偶劇團《倫巴的夢想家園》亞洲首演 5/24駁二登場

2025/05/05 14:20

西班牙天使偶劇團《倫巴的夢想家園》亞洲首演， 5月24日將在高雄駁二小劇場登場。（高雄春天藝術節／財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）西班牙天使偶劇團《倫巴的夢想家園》亞洲首演， 5月24日將在高雄駁二小劇場登場。（高雄春天藝術節／財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕西班牙極具知名度偶劇家族「天使偶劇團」，應高雄春天藝術節邀請首度來台演出，其最新力作《倫巴的夢想家園》亞洲首演5月24日將在駁二正港小劇場熱鬧登場。

天使偶劇團（Angeles De Trapo Theatre）為擁有40年歷史的家庭企業，向來專注於木偶劇創作，創作內容多以動物保護、時事等議題為主，由於不斷創新題材，作品總能驚艷觀眾，並突破木偶劇領域的傳統框架，將生活與環境完美融合於藝術表演。

《倫巴的夢想家園》故事講述一隻被偷獵者從叢林中強行帶走的黑猩猩「倫巴」， 一位人氣逐漸衰退的網紅買下倫巴，並將牠用於自己所拍的影片中以獲取金錢和粉絲數，倫巴拒絕接受這樣的命運，決心逃離人類的囚禁、改變自己的生活，踏上一段勇敢的冒險旅程，追尋一個遠離偷獵、森林砍伐與非法動物貿易的安全庇護所，透過希望之光的引領，找到一個能重新開始並最終獲得快樂的夢想家園。

而真實的倫巴曾於2009年在剛果共和國Tchimpounga 黑猩猩康復中心得到救援，牠是被剝奪了家園還被當作寵物販賣的黑猩猩。

《倫巴的夢想家園》票價499元，另規劃有青年席「成年禮金」專屬優惠，使用100點（含）以上文化幣即可享5折優惠；加入「高雄愛樂之友」購買同場次票券2張可享75折優惠：節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網https://ksaf.khcc.gov.tw/查詢。

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