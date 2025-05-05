澎湖四季旅遊「輕訪古」 花火節開幕接力登場

南寮海廢浮球牆，成為網美打卡聖地。（澎管處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處，以綠色旅遊、永續發展為主軸，持續推動「2025澎湖四季旅遊」系列活動，特別於5至7月週末推出「輕訪古」主題遊程，走進澎湖農漁村，細品百年人文風華，感受時光流轉的生活溫度。

輕訪古遊程在花火節登場，品嚐古早味便當。（澎管處提供）

「輕訪古」主題遊程，規畫出2條各具特色的本島1日遊路線，包括湖西＋南環線-低碳澎湖農漁村體驗之旅1日遊；探訪神祕軍事遺跡「龍門閉鎖陣地」，感受澎湖國防歷史；漫遊「菓葉灰窯」，欣賞以玄武岩建築的異國風城堡；品味澎湖農村低碳料理「古早味釜鍋飯」；親手製作「銀合歡木炭草包」，了解外來種植物轉化為資源的環保行動；走訪定置漁網，體驗傳統漁業文化。

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北環線-尋幽訪古之旅1日遊；藉由趣味DIY，製作「蚵殼珊瑚鑰匙圈」，實踐海洋廢棄物再利用理念；探訪百年古榕樹與壯闊的跨海大橋；在小池角雙曲橋留下最美海景回憶；登三仙塔俯瞰「澎湖小希臘」外垵漁港；造訪古老的西嶼西臺砲台，感受澎湖在歷史上戰略地位；漫步二崁古厝聚落，欣賞石砌建築，穿越時光隧道。

今年「輕訪古」主題遊程，於5至7月期間限定團數於週末出發，可搭配看花火、賞燕鷗活動，串聯3天2夜遊程，結合生態觀察、文化體驗與悠閒度假，是親友同遊、深度探訪澎湖的最佳選擇。誠摯邀請旅客一同踏上菊島，感受慢旅行的美好節奏，體驗永續旅遊的深刻魅力。活動詳情請上「澎湖國家風景區管理處」粉絲專頁及「澎湖四季旅遊」官網查詢！

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