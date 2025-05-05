全台首尊招財黑翅膀！塑神師李育昇 × 設計師廖小子打造「電氣黑虎爺」 霸氣設計今亮相

塑神藝術家李育昇（左）與由他和設計師廖小子聯手打造的「電氣黑虎爺」合影。作品融合黑翅、虎紋與火金工藝，展現傳統信仰與當代設計交會的創新美學。（陳安嘉攝，洄游創生提供）塑神師李育昇攜手設計師廖小子，親手打造電氣神將黑虎爺將軍，首度現身龍元宮，霸氣迎接信眾的凝視。（陳安嘉攝，洄游創生提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新一代財神爺出現了！繼為妮妃雅設計巴黎文化奧運「鯤蕉聖媽：媽祖裝」後，塑神藝術家李育昇再度出手，與美術設計師廖小子合作，推出最新作品「電氣黑虎爺將軍」。首次結合黑色羽翼的電氣黑虎爺將軍，今（5）日在桃園龍元宮正式亮相，為2025「神龍鬧鎮」系列活動揭開序幕。全新形象不只炫目，更結合當代設計與民俗信仰，開光儀式現場更吸引不少信眾與設計迷搶拍。

電氣神將黑虎爺頭部的火紋虎斑與琥珀虎眼交織出靈獸神格的神祕感。（陳安嘉攝，洄游創生提供）

李育昇表示：「這是全台首尊擁有黑色羽翼的黑虎爺將軍。翅膀象徵『如虎添翼』，也寓意『財氣飛來』，是這尊神將的核心特色。」他指出，結合龍元宮的信仰圖像，將台灣神祇美學與當代設計語彙融合，呈現一種既親和又威嚴的形象。他說明：「這不只是一尊神將，更是一種新時代信仰的提案、一種從廟宇走向設計領域的能量交會。」

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設計師廖小子跨界題字「拈虎鬚大發財，摸虎毛保安康」，讓神將語彙也有潮感字體。（陳安嘉攝，洄游創生提供）

電氣黑虎爺將軍，為李育昇「電氣神將」系列作品之一，其以輕量複合媒材打造，背部展翼如虎添翼，頭戴金面具、身披黑羽，搭配火紋虎斑與原生石虎圖騰，象徵守護孩童、庇佑財運，更具備自然保育的訊息。他說：「我把台灣原生種石虎的圖騰嵌在黑虎爺的肩膀和腹部，傳達保育生態、守護孩童的雙重神能。臉部則保留貓科動物的柔和萌態與虎神的威嚴，並運用貼金與掐金工藝呈現『火紋虎斑』，呼應2025年乙巳年木火相生、火年旺財的民俗想像。」

此外，作品另一亮點，是與設計師廖小子的跨界合作。擅長潮字體創作的廖小子，在黑虎爺將軍飄帶上以電繡書寫「拈虎鬚大發財，摸虎毛保安康」兩大金句，飄帶揚起時如能量符文，為作品注入濃厚的信仰設計氣場。

李育昇以輕量複合材質打造罕見的虎爺黑羽，轉換「如虎添翼」語境，以及「財氣飛來」意象。（邱子軒攝，李育昇提供）

由桃園市政府民政局、客家事務局及青年事務局與龍元宮共同策劃的「神龍鬧鎮」文化活動聚焦「信仰內容策展」、「國際藝文交流」與「地方設計響應」，將於5月18日舉行主場市集，匯聚音樂、表演、母語導覽與創意設計攤位，帶來結合在地與潮流的新民俗節慶體驗。活動詳詢「神龍鬧鎮」臉書專頁。

電氣黑虎爺將軍的冠徽，是李育昇獨創的「臺字紋」。（李育昇提供）

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