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台南文學季啟動 5至8月體驗豐富文學生活

2025/05/05 16:24

2025台南文學季啟動，透過五大主題帶給所有人豐富的文學體驗。（台南市政府提供）2025台南文學季啟動，透過五大主題帶給所有人豐富的文學體驗。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南文學季正式啟動，規畫五大主題文學體驗活動，帶領民眾從5月至8月與文學樣貌。開幕活動將於6月7、8日，於西竹圍之丘盛大登場。

南市府今舉辦台南文學季啟動記者會，市長黃偉哲以「窮不能窮教育，苦不能苦孩子，乏不能乏文學」呼應策展人潘家欣的一席話。黃偉哲表示，本屆台南文學獎橫跨新時代與舊時光，展現出文學多樣性，另有葉石濤小說獎等，讓民眾從5月到8月，體驗豐富的台南文化生活與文學樣貌。

2025台南文學季啟動，透過五大主題帶給所有人豐富的文學體驗。（台南市政府提供）2025台南文學季啟動，透過五大主題帶給所有人豐富的文學體驗。（台南市政府提供）

文化局長黃雅玲表示，台南文學季自5月到8月規劃五大主題文學體驗活動，包括「舊時光的語調－創意朗讀競賽」、「新時代的爭鋒－文學擂台」、「現在與未來－台南文學營」、「文學實驗室」及「文學×生活推廣計畫」，引領民眾見證文字在流動與裂變中，開展出全新文化風景。

開幕活動將於6月7、8日於西竹圍之丘登場，首日舉辦「創意朗讀競賽」，邀學生與民眾重新詮釋歷屆台南文學獎得獎作品，次日推出「文學擂台」，邀集暴羅WALK、漫才少爺、福狸男孩等知名漫才團體，透過喜劇節奏與台南文學對話，展現文學的另類魅力。現場設有卅攤文學主題市集，結合獨立書店、美食小吃、文創選品及互動體驗，打造一座充滿思想氣息的活力文學聚落。

兩梯次「台南文學營」，分別為「文學日常－感受與現在」於6月14、15日舉行，由《花甲男孩》作者楊富閔擔任營主任，邀多位作家暨藝術家授課；第二梯次「文學趨向－進擊的未來」7月5、6日登場，由作家王浩一擔任營主任，號召多位新銳創作者共同探討文學的未來趨勢。

「文學實驗室」跨界整合舞蹈、電影、料理、戲劇、植物觀察與茶香書寫等元素，開展一場感官交織的文學實驗。「文學×生活推廣計畫」也別具巧思，選擇十間在地美容院及理髮廳展出台南經典與當代作家佳句，讓理髮店成為另一處閱讀時光的溫暖角落，將文學深植於日常生活之中。

黃雅玲表示，第15屆台南文學獎5月1日啟動徵件，以「當風吹過南城」為主題，涵蓋台語、華語短篇小說、現代詩、散文、劇本、古典詩、青少年散文及「風起．台南」小品文等9大類，至7月31日截止。另第5屆葉石濤短篇小說文學獎也同步展開徵件，首獎獎金高達新台幣30萬元。

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