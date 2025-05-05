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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

北市府攜手文策院 打開文創新商業模式

2025/05/05 21:03

台北市長蔣萬安（左3）出席北市府與文策院合作推動文創產業成果記者會。（記者田裕華攝）台北市長蔣萬安（左3）出席北市府與文策院合作推動文創產業成果記者會。（記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府去年10月與文化內容策進院（文策院）簽署合作備忘錄，共同扶植台北文化創意產業，今（5）日舉辦成果發表會，文策院董事長蔡嘉駿表示，透過「綠色通道」快速審查，北市府挑選出30件優質補助案送文策院進行投資評估，目前已有9案洽談中，台北市長蔣萬安表示，與文策院的綠色通道、雙向推薦、台北電影節及人才培育計畫，都是與中央的深度合作，希望讓更多在地故事被看見。

台北市長蔣萬安致詞。（記者田裕華攝）台北市長蔣萬安致詞。（記者田裕華攝）文策院董事長蔡嘉駿致詞（記者田裕華攝）文策院董事長蔡嘉駿致詞（記者田裕華攝）

文策院董事長蔡嘉駿表示，這兩年加大投資速度及量體，1年平均投資100多個專案公司，舉凡沉浸式、AI、音樂祭、遊戲等面向都包含，與被市去年簽MOU後建立快速評估的綠色通道，目前就有9件作品正在評估中。

3個曾獲補助的新創團隊也到場分享經驗；驚喜製造創辦人林業軒說，驚喜製造是一個文化娛樂公司，過去從餐飲體驗出發，在2019年切入到了線下的沉浸式劇場，從創意、設計體驗到製作完成、銷售和營運，大部分都可以一條龍的處理。入選文策院的文創加速器，讓團隊在市場對接、產品打磨有很大的升級。

剛滿4歲的藝途科技，創辦人楊仁豪說，他們把現場的空間忠實還原到線上，讓大眾願意付費在手機、平板、電腦上看展，並且開發出了自動化的虛擬導覽的線上體驗，協助藝文展覽、文字、古蹟跟觀光景點打造出有空間感的聽故事體驗；至今已累積超過了1,000檔的線上展覽虛擬導覽，去年試營運期間，銷售超過25,000張票券。且在文策院的協助下，4年來累積募集了2,500萬元的民間投資。

臺灣各種吧創辦人蕭宇辰說，10年前製作知識動畫，獲得YouTube百萬訂閱，過程中透過各種專案讓公司存活，同時也不斷思考轉型，轉換成知識內容產業新型態教育IP，透過文策院的貸款協助，補足了轉型期的資金大缺口。

台北市長蔣萬安（前排右3）出席北市府與文策院合作推動文創產業成果記者會，會後與所有來賓合影。（記者田裕華攝）台北市長蔣萬安（前排右3）出席北市府與文策院合作推動文創產業成果記者會，會後與所有來賓合影。（記者田裕華攝）

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