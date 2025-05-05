澳洲編舞家名作提厭世時代解藥 希望觀眾有跳上舞台的衝動

‧從爆發力到細節的掌控，《舞動狂響》的鼓聲與舞蹈，既是衝突也是合作。（©Roy VanDerVegt，中歌院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台中國家歌劇院邀請澳洲頂尖編舞家史蒂芬妮．雷克（Stephanie Lake）再登台，將於本週獨家演出已在國際廣受好評的作品《舞動狂響》（Manifesto），由9位舞者、9位鼓手及9套鼓組的編制，呈現包括霹靂舞、芭蕾、街舞與現代舞等組合語彙，結合知名音像藝術家羅賓．福克斯（Robin Fox）量身打造的繁複音樂節奏，充滿澎湃生命力的樂觀宣言，被譽為「厭世時代的解藥」。

《舞動狂響》誕生於疫情後的墨爾本，史蒂芬妮．雷克說，選擇以「Manifesto」為題，是代表著希望、能量與喜悅的「宣言」。擔綱音樂創作的羅賓．福克斯，擅長將音樂節奏透過雷射媒材，轉化為強烈的現場能量，但在此作中，他放下炫目的科技，以9套鼓創造出密集、層次豐富又難以預測的打擊節奏，用最直接純粹的「鼓聲」與舞者連結，注入原始狂野的生命力。

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而對舞者來說，這也是一場陌生的挑戰，必須全神貫注地貼合音樂的非線性節奏，產生近乎即興卻極度精準的律動，可說強度很高，充滿血汗、淚水與歡笑。值得一提的是，演出者來自多元背景，橫跨騷莎舞、攀岩、霹靂舞、當代舞、芭蕾等不同身體語彙；鼓手則來自實驗音樂、爵士、流行與電音等，形成舞台上的另一種「差異美學」。

5月10、11日在台中國家歌劇院大劇院演出，史蒂芬妮．雷克說，希望觀眾在觀賞此作時，「能激動地從座位上跳起來，有一種想一起站上舞台的衝動！」

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