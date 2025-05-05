自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

澳洲編舞家名作提厭世時代解藥 希望觀眾有跳上舞台的衝動

2025/05/05 23:58

‧從爆發力到細節的掌控，《舞動狂響》的鼓聲與舞蹈，既是衝突也是合作。（©Roy VanDerVegt，中歌院提供）‧從爆發力到細節的掌控，《舞動狂響》的鼓聲與舞蹈，既是衝突也是合作。（©Roy VanDerVegt，中歌院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台中國家歌劇院邀請澳洲頂尖編舞家史蒂芬妮．雷克（Stephanie Lake）再登台，將於本週獨家演出已在國際廣受好評的作品《舞動狂響》（Manifesto），由9位舞者、9位鼓手及9套鼓組的編制，呈現包括霹靂舞、芭蕾、街舞與現代舞等組合語彙，結合知名音像藝術家羅賓．福克斯（Robin Fox）量身打造的繁複音樂節奏，充滿澎湃生命力的樂觀宣言，被譽為「厭世時代的解藥」。

《舞動狂響》誕生於疫情後的墨爾本，史蒂芬妮．雷克說，選擇以「Manifesto」為題，是代表著希望、能量與喜悅的「宣言」。擔綱音樂創作的羅賓．福克斯，擅長將音樂節奏透過雷射媒材，轉化為強烈的現場能量，但在此作中，他放下炫目的科技，以9套鼓創造出密集、層次豐富又難以預測的打擊節奏，用最直接純粹的「鼓聲」與舞者連結，注入原始狂野的生命力。

而對舞者來說，這也是一場陌生的挑戰，必須全神貫注地貼合音樂的非線性節奏，產生近乎即興卻極度精準的律動，可說強度很高，充滿血汗、淚水與歡笑。值得一提的是，演出者來自多元背景，橫跨騷莎舞、攀岩、霹靂舞、當代舞、芭蕾等不同身體語彙；鼓手則來自實驗音樂、爵士、流行與電音等，形成舞台上的另一種「差異美學」。

5月10、11日在台中國家歌劇院大劇院演出，史蒂芬妮．雷克說，希望觀眾在觀賞此作時，「能激動地從座位上跳起來，有一種想一起站上舞台的衝動！」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應