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把歌劇搬進校園 樂興之時《唐‧喬凡尼》在中原大學演出
樂興之時把歌劇搬進校園，演出經典《唐‧喬凡尼》。（樂興之時提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕樂興之時管絃樂團與中原大學通識教育中心合作，於該校活動中心培英廳演出莫札特名作《唐‧喬凡尼》，昨日首演。
此次演出由江靖波擔綱指揮，陳仕弦執導，製作總策畫羅明芳亦擔綱演出女高音，以紮實的音樂基礎與舞台魅力，為製作注入靈魂，使演出更具藝術層次與情感張力。此外，謝欣容擔任聲樂指導，集結胡庭維、羅明芳、魏新祐、王秋雯、林映旻、謝銘謀、陳翰聲等實力派卡司，共同演出。
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《唐‧喬凡尼》經典的〈我們攜手同行〉及〈復仇的石像〉，描繪喬凡尼的恣意妄為與墮落，直至他拒絕悔改，被拖入地獄的震撼終曲，深刻揭示「善惡有報」的道德主題。中原大學盼透過舉辦音樂會、藝術講座及跨領域表演，讓學生不僅在學術精進，也在藝術薰陶中成長。2
第2場演出將於5月7日晚間登場，詳詢報名網址（https://reurl.cc/aeLQ9Z）。
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