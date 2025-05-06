我常想成孩子只是出去了 馬勒《悼亡兒之歌》母親節前夕上演

《悼亡兒之歌》將由NSO國家交響樂團深情演繹。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕馬勒於1901至1904年間創作的《悼亡兒之歌》，是根據德國詩人盧克特（Friedrich Rückert）的詩寫成，描繪詩人在失去親生兒子後悲痛的心境。NSO國家交響樂團將於週末在國家音樂廳演出此歌曲集，由榮譽指揮呂紹嘉攜手瑞典當紅次女高音伊莉莎白．詹森（Elisabeth Jansson）共同演繹。

《悼亡兒之歌》含5首詩歌，從〈明亮的太陽正升起〉、〈火焰為何如此黑暗？我全都明白了〉、〈每當你媽媽進來〉、〈我常想成孩子只是出去了〉到〈在這樣惡劣的天氣〉，描繪失去孩子的種種無奈與悲傷的心境，百轉千迴：每天太陽都如常地升起照耀萬物，彷彿不幸的事只發生在我身上；孩子目光中閃爍的光輝，成為天上的星星；每次你的媽媽進門時，我總期盼看見你跟隨在後的身影；我只好想成你只是出門了；這樣惡劣的天氣，我不會讓孩子出門....

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NSO榮譽指揮呂紹嘉認為，《悼亡兒之歌》情感至情至性，非常令人感動。（NSO提供）

「馬勒將人性、生死都呈現在音樂中。」透過細膩的配樂與低語般的旋律，沒有劇烈的情緒宣洩，而是壓抑、節制而誠摯的表達，整體氣氛雖然深沉，但文字與音符凝聚的張力，卻深刻烙印人心。呂紹嘉說，《悼亡兒之歌》在馬勒的作品中相當特別，情感至情至性，非常令人感動。

由於5月10日適值母親節前夕，讓人聯想到許多因為失去孩子而感到悲傷的母親，或許會從這個歌曲集的共鳴裡，得到慰藉？

瑞典次女高音伊莉莎白．詹森。（NSO提供）

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