展現生命力感動人心 跨國身心障礙藝術家跨域聯展屏東登場

屏東縣身障福利中心在母親節前夕舉辦「看見─心靈的風景．光與影的交織」藝術創作跨域聯展。（圖由屏東縣身心障礙福利服務中心提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕母親節前夕，一場充滿生命力的跨國身心障礙藝術家聯展，在屏縣身障福利中心、法務部行政執行署屏東分署登場，創作者們克服重重障礙透過作品呈現內心豐富而獨特的世界，觸動人心，展期至本月（5月）11日。

身心障礙藝術家作品也同步在法務部行政執行署屏東分署一樓藝廊牆展出，圖為擅長粉彩畫、禪繞畫的參展藝術家李秀鳳。（記者羅欣貞攝）

為促進多元共融與社會理解，屏東縣政府身障福利中心在母親節前夕舉辦「看見─心靈的風景．光與影的交織」藝術創作跨域聯展，開幕式邀請馬來西亞創作者沈秋香與張柔恩分享創作歷程，其中沈秋香出生於台灣，多年前嫁到馬來西亞，此次展出作品以立體棉紙畫為主，她長期致力手工藝培訓，以細膩的技藝與無私的熱忱，引導多位身心障礙者蜕變為藝術家，現為馬來西亞古晉喜樂雙福關懷協會執行長，她說，希望身障朋友們勇於走出來。

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屏東在地身心障礙藝術家畢東峰展出水彩畫。（記者羅欣貞攝）

參展者也包括屏東在地的身心障礙藝術家畢東峰、李秀鳳、張汝珊、潘佳琳等人。多重障礙者畢東峰表示，3歲時因小兒麻痺與高燒，造成行動不便、聽力受損，然而對繪畫的熱愛不曾消滅，在退休前拾起畫筆投入素描與水彩世界，近6年來持續學習，很高興透過展出分享耕耘的成果。

馬來西亞台籍藝術家沈秋香分享創作的心路歷程。（記者羅欣貞攝）

屏東縣自閉症協進會所服務的星星兒蕭琼翊、蕭日維、鍾明玶、簡慧菁、李緯倫也在此次聯展呈現藝術創作；各領域創作者以多元視角交織出令人感動的藝術饗宴。

此次聯展共有近40幅作品，展覽地點除在屏縣身心障礙福利服務中心1樓交誼廳，也在法務部行政執行署屏東分署1樓藝廊牆展出，分署長柯怡如表示，通常到分署的民眾多為欠稅欠費，心情不是很好，盼透過身心障礙者藝術創作品鼓勵民眾，天生的障礙都可以被克服，人生的波折也是可以通過的。

屏東縣府社會處表示，為提倡身心障礙者權利公約的充分參與和融入社會，身障福利中心提供生活重建、運動休閒、社會參與等服務，透過舉辦多元的活動及課程，讓大眾看見身心障礙者的多元潛能，讓每個聲音都被聽見、每份努力都被看見。

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